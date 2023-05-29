В каких городах мира туристы тратят больше всего денег — исследование

Эксперты из неправительственного объединения «Всемирный совет по туризму и путешествиям» подсчитали, что самым дорогим для туристов в прошлом году был Дубай (ОАЭ) — там международные путешественники потратили $29,42 млрд, пишет «Слово і діло».

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Где туристы тратят больше всего

Почти вдвое меньше туристы оставили в Дохе (Катар) — $16,79 млрд. В столице Великобритании — Лондоне — туристы за год потратили $16,07 млрд.

В Макао (Китай) международные путешественники в прошлом году потратили $15,58 млрд, в Амстердаме (Нидерланды) — $13,59 млрд, в Стамбуле (Турция) — $13,13 млрд.

В испанской Барселоне путешественники за год оставили $12,73 млрд, в Нью-Йорке (США) — $12,45 млрд, в Сингапуре — $10,97 млрд.

Замыкает десятку городов, где туристы потратили больше денег, Париж (Франция) — $9,76 млрд.

Прогнозы

По прогнозу организации, по итогам текущего года рейтинг будет выглядеть иным образом: в первую пятерку могут войти Гонконг, Макао, Дубай, Сингапур и Бангкок.