Мировой рынок гемблинга в следующие 10 лет вырастет вчетверо — прогноз

Мировой рынок азартных игр в 2022 году вырос до $449,04 млрд по итогам 2022 года. В дальнейшем ожидается активное развитие рынка ― по данным The Business Research Company, к 2032 году размер рынка гемблинга вырастет до $847,54 млрд. Это почти в четыре раза больше, чем текущий показатель, пишет Лига.

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Как изменится рынок

В свою очередь, в ближайшие пять лет, к 2027 году, рынок гемблинга, по прогнозам исследователей, достигнет $765,89 млрд.

Если говорить о секторах гемблинга, то самым большим сегментом рынка в 2022 году были лотереи с долей в 50,9%.

В сегменте ставок на спорт, или спортивного беттинга, исследователи прогнозируют среднегодовой рост на 12,6%.

Будет развиваться и сегмент игр в виртуальной реальности: ежегодно рынок будет расти. По прогнозам исследователей, на 22,3%.

Причины положительной динамики

Причинами стремительной положительной динамики согласно отчету стало увеличение рынков, количества игроков и ставок на киберспорт. Исследователи прогнозируют, что легализация азартных игр, увеличение населения в мире и технологии будут способствовать развитию рынка.

Среди основных рисков, которые могут замедлить динамику развития рынка, исследователи называют утечки данных и нарушения конфиденциальных игроков из-за кибератак.

С географической точки зрения самым динамичным регионом на рынке азартных игр в 2022 году был Азиатско-Тихоокеанский. Однако прогнозы аналитиков на будущее указывают на самое быстрое развитие в ближайшие годы гемблинга в Восточной Европе, куда принадлежит и Украина.