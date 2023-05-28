За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 400 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 206,6 тысяч военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
400 российских оккупантов и 3 танка. Потери врага за 27 мая
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Потери врага
- личного состава — около 206 600 (+400) человек ликвидировано,
- танков — 3797 (+3) ед.,
- боевых бронированных машин — 7456 (+7) ед.,
- артиллерийских систем — 3425 (+11) ед.,
- РСЗО — 574 (+0) ед.,
- средства ПВО — 329 (+0) ед.,
- самолетов — 313 (+0) ед.,
- вертолетов — 298 (+0) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2993 (+3),
- крылатые ракеты — 1056 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6192 (+9) ед.,
- специальная техника — 451 (+2).
Источник: Минфин
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