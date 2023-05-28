Зеленский ввел санкции против компаний, работающих на российский террор

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел санкции СНБО против 51 физического лица и 220 организаций, связанных с РФ и Белоруссией.

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Кто попал под санкции

Под персональные санкции среди других фигурантов попали ученые, работавшие над разработкой оружия для страны-агрессора, а также генеральные директора российских оборонных предприятий.

Санкции теперь распространяются на структуры МТС и РЖД, а также ряд компаний Беларуси, в частности — Минский автомобильный завод, Минский механический завод имени Вавилова и Витебский завод радиодеталей «Монолит».

Тема санкций стала главной в вечернем видеообращении Зеленского — он отметил, что санкции введены «против юридических и физических лиц — большинство из них — российские, работающие на террор».

«Не все из них действуют на территории государства-террориста, некоторые — в других странах. Но глобальное давление получат все. Шаг за шагом мы собираем полные данные обо всех, кто работает на агрессию прямо или косвенно. Каждое такое лицо будет заблокировано, и наши украинские санкции либо уже синхронизированы, либо будут синхронизированы с санкциями свободного мира», — подчеркнул Зеленский.