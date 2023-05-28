Сколько украинцы экономят в Польше — исследование

Более половины украинцев (55%) оценивают свое материальное положение как среднее. После оплаты всех расходов, связанных с пребыванием в Польше, украинцы имеют в среднем 961 злотый в месяц (около 8500 грн). Об этом говорится в исследовании EWL совместно с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета, пишет visitukraine.today.

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Исследование, проведенное в начале марта в более чем десяти городах Польши миграционной платформой EWL в сотрудничестве с Центром восточноевропейских студий Варшавского университета, показало, как украинцы в Польше оценивают свое материальное положение и сколько денег у них остается после расходов.

Как украинцы экономят

Согласно исследованию, более половины украинцев (55%) оценивают свое материальное положение как среднее. После оплаты всех расходов, связанных с пребыванием в Польше, украинцы имеют в среднем 961 злотый в месяц (около 8500 грн).

В то же время украинские мигранты, приехавшие в Польшу перед полномасштабной войной, пытаются немного больше сэкономить. По подсчетам, ежемесячно у них остается около 1052 злотых (9300 грн). В то же время, военные-беженцы могут сэкономить 826 злотых (7300 грн).

Исследование показало, что после оплаты всех ежемесячных расходов на проживание в Польше у 20% украинцев остается 501−1000 злотых (4400−8850 грн).

Кому удается сэкономить

Немногим удается откладывать более значительные суммы. Только 12% граждан Украины откладывают более 2000 злотых в месяц (1700 грн).

В то же время, 18% граждан Украины тратят все свои деньги. Практически у каждого пятого беженца после оплаты всех расходов на пребывание ничего не остается. Среди довоенных мигрантов таковых 15%.

Как украинские беженцы оценивают свое материальное положение

Опрос показал, что прибывшие в Польшу после полномасштабного вторжения украинские беженцы чаще оценивают свое материальное положение как хорошо (22%) по сравнению с мигрантами, которые прибыли и начали работать в Польше до 24 февраля 2022 года (14%).

Аналитики отмечают, что такие показатели свидетельствуют о том, что в разгар войны в Польшу прибыли граждане Украины с разным уровнем дохода. Среди них многие представители среднего класса, бизнесмены, имеющие деньги на жизнь и определенную «финансовую подушку».

В то же время, только 1% украинцев в Польше очень плохо оценивают свое материальное положение. И только 1% беженцев считает это очень хорошо.