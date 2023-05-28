Американская исследовательская компания Clutch опубликовала третий ежегодный рейтинг 100 самых быстроразвивающихся на своей платформе компаний, имеющих самые высокие темпы роста дохода. Для рейтинга брались данные с 2021 по 2022 год и в него попали сразу 6 украинских компаний, пишет ain.ua.
Шесть украинских компаний попали в рейтинг самых быстрорастущих Clutch 100
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Для определения рейтинга поставщики услуг на Clutch предоставили подтвержденные финансовые данные, а Clutch сравнила абсолютные темпы роста дохода с 2021 по 2022 год. В рейтинг попали 6 украинских компаний:
- LinkUp Studio — рост на 192,5%;
- InDevLab — рост на 169,2%;
- SevenPro — рост на 155,5%;
- Empat — рост на 131,5%;
- Newage.io — рост на 109,7%;
- Kultprosvet — рост на 96,9%.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Комментарии