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27 мая 2023, 13:30 Читати українською

Начала работу конференция «Минфина» по инвестициям «Invest Talk Summit»

27 мая начала работу конференция по инвестициям «Invest Talk Summit». Во время мероприятия эксперты и практикующие инвесторы расскажут о формировании портфелей, ожидании изменений на ключевых рынках и дадут практические советы.

27 мая начала работу конференция по инвестициям «Invest Talk Summit».

Конференция организована сайтом «Минфин» при поддержке Академии «Минфина» и Finance.ua.

В мероприятии принимают участие инвесторы, владельцы ведущих украинских компаний, руководители и эксперты в сфере финансов. Они будут обсуждать текущую ситуацию в экономике и прогнозы ее дальнейшего развития, а также дадут свои рекомендации по инвестициям на рынке недвижимости, криптовалют, сбалансированию инвестиционного портфеля и т. д.

Среди спикеров, выступающих во время «Invest Talk Summit»:

  • Артем Щербина, директор по инвестициям и глава департамента R&D в Capital Times;
  • Сергей Микулов, партнер iPlan.ua;
  • Александр Куликов, заместитель председателя совета ПАРД;
  • Иван Компан, директор Академии «Делойт» и преподаватель Эдинбургской бизнес-школы;
  • Богдан Сидоренко, лектор Биржевого университета;
  • Виктория Берещак, обозреватель рынка недвижимости;
  • Геннадий Гриненко, Head of sales Alterra Group;
  • Егор Лесничий, Коммерческий директор «Твоє Коло»;
  • Андрей Дужак, соучредитель и директор ООО ВСУ ЩИТ и ООО БУНКЕР ЮА;
  • Михаил Пацан, основатель Web3-университета профессий будущего Learn to Earn Global и блокчейн-платформы Amets.

Также в дискуссионных панелях примут участие основатель и управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S Эрик Найман; президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов; инвестор-практик Роберт Ли; генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа; СЕО и основатель компании «Твоє коло» Андрей Усенко; председатель правления Альянса «Новая энергия Украины» Валерий Боровик, генеральный директор компании по управлению активами «SI Capital» Роман Сазонов; руководитель отдела по работе с инвесторами «Семейные молочные фермы» Александр Лисовский и другие.

Источник: Минфин
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