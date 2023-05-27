За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 480 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 206 200 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
480 российских окупантов, 10 ракет и 3 танка. Потери врага за 26 мая
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Потери врага
- личного состава — около 206200 (+480) человек ликвидировано,
- танков — 3799 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 7442 (+7) ед,
- артиллерийских систем — 3406 (+22) ед,
- РСЗО — 572 (+2) ед,
- средства ПВО — 329 (+1) ед,
- самолетов — 310 (+0) ед,
- вертолетов — 296 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2941 (+31),
- крылатые ракеты — 1025 (+10),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6172 (+11) ед,
- специальная техника — 449 (+3).
Источник: Минфин
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