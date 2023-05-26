Некоторые розничные сети АЗС за неделю (с 19 по 26 мая) увеличили стоимость сжиженного газа. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, сообщает отраслевое издание enkorr.
На АЗС начали расти цены на автогаз
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На станциях KLO автогаз подорожал на 0,45 грн/л до 21,94 грн/л.
На 0,40 грн/л до 20,99 грн/л подняла цены на продукт сеть Luxwen. Автогаз на станциях «Олас» и AMIC подорожал на 50 коп./л и 20 коп./л, до 20,60 грн/л и 22,49 грн/л соответственно.
Кроме этого, стоимость LPG откорректировали Ovis, БРСМ-Нафта и VST.
Изменение розничных цен на АЗС с 19 по 26 мая, грн/л:
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