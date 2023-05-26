Украина возобновила импорт электроэнергии из Словакии в дневные и ночные часы, экспорт электроэнергии приостановлен. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
Украина возобновила импорт электроэнергии — Укрэнерго
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Импорт электроэнергии
«Экспорт электроэнергии временно отсутствует. Это ситуативное решение для обеспечения электроэнергией украинских потребителей. Импорт осуществляется из Словакии в дневные и вечерние часы», — говорится в сообщении.
В Укрэнерго также отмечают, что электроэнергии, производимой всеми видами электростанций, хватает для обеспечения потребностей потребителей.
«Водополье постепенно снижается, но ресурса еще хватает для активной работы гидроэлектростанций. Солнечная и ветреная погода способствует работе возобновляемой энергетики. В утренние и вечерние часы для покрытия повышенного уровня потребления максимально привлекаются имеющиеся в системе мощности тепловых электростанций», — отметили в компании.
При этом ночная атака ракетами и дронами не повлекла повреждений электростанций и магистральных сетей. В то же время, сложной остается ситуация на линии фронта.
Поврежденные сети
Из-за российских обстрелов повреждены сети облэнерго в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
В Днепропетровской области до утра все потребители запитаны. Ремонтные бригады облэнерго в других областях возобновляют энергоснабжение, как только разрешается ситуация.
Кроме того, из-за штормовой погоды зафиксированы отключения потребителей в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях.
Экономное потребление
Укрэнерго призывает потребителей бережно потреблять электроэнергию в вечерние часы с 19.00 до 22.00 и перенести использование мощной техники на день или ночь.
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