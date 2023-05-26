Украина возобновила импорт электроэнергии — Укрэнерго

Украина возобновила импорт электроэнергии из Словакии в дневные и ночные часы, экспорт электроэнергии приостановлен. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Импорт электроэнергии

«Экспорт электроэнергии временно отсутствует. Это ситуативное решение для обеспечения электроэнергией украинских потребителей. Импорт осуществляется из Словакии в дневные и вечерние часы», — говорится в сообщении.

В Укрэнерго также отмечают, что электроэнергии, производимой всеми видами электростанций, хватает для обеспечения потребностей потребителей.

«Водополье постепенно снижается, но ресурса еще хватает для активной работы гидроэлектростанций. Солнечная и ветреная погода способствует работе возобновляемой энергетики. В утренние и вечерние часы для покрытия повышенного уровня потребления максимально привлекаются имеющиеся в системе мощности тепловых электростанций», — отметили в компании.

При этом ночная атака ракетами и дронами не повлекла повреждений электростанций и магистральных сетей. В то же время, сложной остается ситуация на линии фронта.

Поврежденные сети

Из-за российских обстрелов повреждены сети облэнерго в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

В Днепропетровской области до утра все потребители запитаны. Ремонтные бригады облэнерго в других областях возобновляют энергоснабжение, как только разрешается ситуация.

Кроме того, из-за штормовой погоды зафиксированы отключения потребителей в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях.

Экономное потребление

Укрэнерго призывает потребителей бережно потреблять электроэнергию в вечерние часы с 19.00 до 22.00 и перенести использование мощной техники на день или ночь.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на 10% скидку: minfin10.