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26 мая 2023, 19:06 Читати українською

Украина возобновила импорт электроэнергии — Укрэнерго

Украина возобновила импорт электроэнергии из Словакии в дневные и ночные часы, экспорт электроэнергии приостановлен. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».

Украина возобновила импорт электроэнергии из Словакии в дневные и ночные часы, экспорт электроэнергии приостановлен.
Фото: pixabay.com

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Импорт электроэнергии

«Экспорт электроэнергии временно отсутствует. Это ситуативное решение для обеспечения электроэнергией украинских потребителей. Импорт осуществляется из Словакии в дневные и вечерние часы», — говорится в сообщении.

В Укрэнерго также отмечают, что электроэнергии, производимой всеми видами электростанций, хватает для обеспечения потребностей потребителей.

«Водополье постепенно снижается, но ресурса еще хватает для активной работы гидроэлектростанций. Солнечная и ветреная погода способствует работе возобновляемой энергетики. В утренние и вечерние часы для покрытия повышенного уровня потребления максимально привлекаются имеющиеся в системе мощности тепловых электростанций», — отметили в компании.

При этом ночная атака ракетами и дронами не повлекла повреждений электростанций и магистральных сетей. В то же время, сложной остается ситуация на линии фронта.

Поврежденные сети

Из-за российских обстрелов повреждены сети облэнерго в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

В Днепропетровской области до утра все потребители запитаны. Ремонтные бригады облэнерго в других областях возобновляют энергоснабжение, как только разрешается ситуация.

Кроме того, из-за штормовой погоды зафиксированы отключения потребителей в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях.

Экономное потребление

Укрэнерго призывает потребителей бережно потреблять электроэнергию в вечерние часы с 19.00 до 22.00 и перенести использование мощной техники на день или ночь.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
mlp711141
mlp711141
26 мая 2023, 21:41
#
Это к подорожанию…
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