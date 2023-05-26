Резиденты «Дия.City» уплатили за квартал более 80 миллионов налога на выведенный капитал

В первом квартале 2023 года общий объем налога на выведенный капитал (ННПК), уплативший IT-компании-участнице «Дия.City», составил 80,5 млн грн. Об этом сообщил глава налогового Комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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«На сегодняшний день в реестре „Дия.City“ находится 537 юридических лиц. Из них на СНВК находится только 236 резидентов», — заявил Гетманцев.

По его словам, количество тех юрлиц, которые избрали ННПК вместо налога на прибыль (ННП), медленно, но увеличивается, но есть и такие, что с ННП переходят на налог на прибыль: таких компаний уже до десятка.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что за год работы налогового пространства для ИТ-компаний «Дия.City» к нему присоединилось более 430 резидентов, было уплачено более 4 млрд грн налогов.

С 8 февраля 2022 г. в Украине заработал специальный правовой режим «Дия.City», который разработан для развития IT-отрасли.​

Участие в «Дія.City» позволяет компаниям платить 5%-ный налог на доходы физлиц, минимальный ЕСВ (сейчас 1320 грн в месяц), военный сбор 1,5% и на выбор 18%-ный налог на прибыль или налог на выведенный капитал. 9%.

Среднемесячная зарплата сотрудника «Дия.City» должна составлять €1200 в гривневом эквиваленте. Стартапам можно платить такие зарплаты не сразу, а год спустя. Компания может привлекать работников в штат как ФЛП и на контрактной основе.

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