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26 мая 2023, 15:31 Читати українською

Vodafone Украина покупает интернет-провайдера Фринет

Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил оператору мобильной связи Vodafone Украина приобрести часть в уставном капитале ООО «Фринет». В результате сделки покупатель получит контроль над компанией. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил оператору мобильной связи Vodafone Украина приобрести часть в уставном капитале ООО «Фринет».
Фото: mediasat.info

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АМКУ уточняет, что концентрация происходит в сфере предоставления услуг фиксированного доступа в интернет в Украине. При этом оба участника концентрации уже предоставляют услуги как физическим, так и юридическим лицам в пределах многих населенных пунктов Украины.

Антимонопольный комитет пришел к выводу, что доля покупателя на соответствующих региональных рынках незначительна. В результате концентрации совокупные доли участников концентрации на региональных рынках услуг фиксированного доступа в интернет не будут превышать 15−21%.

Фринет

Компания Фринет предоставляет услуги скоростного интернета, клиентская база провайдера насчитывает более 160 тыс. абонентов. Кроме столичного региона, компания работает в Киевской области и еще девяти областях, включая Днепропетровскую, Житомирскую, Ивано-Франковскую, Львовскую область.

Vodafone Украина

В группу компаний Vodafone Украина входит Национальный телеком-оператор Vega, предоставляющий услуги фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа в интернет и передачи данных. Компания присутствует в 22 областях Украины. Услуги интернет-технологии GPON предоставляет в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Харькове. Оперативное управление телекоммуникационной группой Vega осуществляет ЧАО «Фарлеп Инвест».

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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