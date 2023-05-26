Антимонопольный комитет (АМКУ) разрешил оператору мобильной связи Vodafone Украина приобрести часть в уставном капитале ООО «Фринет». В результате сделки покупатель получит контроль над компанией. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Vodafone Украина покупает интернет-провайдера Фринет
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АМКУ уточняет, что концентрация происходит в сфере предоставления услуг фиксированного доступа в интернет в Украине. При этом оба участника концентрации уже предоставляют услуги как физическим, так и юридическим лицам в пределах многих населенных пунктов Украины.
Антимонопольный комитет пришел к выводу, что доля покупателя на соответствующих региональных рынках незначительна. В результате концентрации совокупные доли участников концентрации на региональных рынках услуг фиксированного доступа в интернет не будут превышать 15−21%.
Фринет
Компания Фринет предоставляет услуги скоростного интернета, клиентская база провайдера насчитывает более 160 тыс. абонентов. Кроме столичного региона, компания работает в Киевской области и еще девяти областях, включая Днепропетровскую, Житомирскую, Ивано-Франковскую, Львовскую область.
Vodafone Украина
В группу компаний Vodafone Украина входит Национальный телеком-оператор Vega, предоставляющий услуги фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа в интернет и передачи данных. Компания присутствует в 22 областях Украины. Услуги интернет-технологии GPON предоставляет в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Харькове. Оперативное управление телекоммуникационной группой Vega осуществляет ЧАО «Фарлеп Инвест».
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