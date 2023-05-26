За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 460 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 205 720 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
460 российских оккупантов, 1 самолет и 1 танк. Потери врага за 25 мая
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Потери врага
- личного состава — около 205720 (+460) человек ликвидировано,
- танков — 3796 (+1) ед,
- боевых бронированных машин — 7435 (+3) ед,
- артиллерийских систем — 3384 (+25) ед,
- РСЗО — 570 (+0) ед,
- средства ПВО — 328 (+1) ед,
- самолетов — 310 (+1) ед,
- вертолетов — 296 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2910 (+3),
- крылатые ракеты — 1015 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6161 (+13) ед,
- специальная техника — 446 (+2).
Источник: Минфин
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