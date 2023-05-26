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26 мая 2023, 9:27 Читати українською

Взлом кошелька Trezor, Binance выдает кредиты под залог NFT: что нового на рынке криптовалют

Главное на ринке криптовалют.

Главное на ринке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Найден способ взломать кошелек Trezor, если получить к нему физический доступ

Компания по кибербезопасности Unciphered нашла способ извлечения seed-фразы из аппаратного криптокошелька Trezor.

Первый попавшийся человек вряд ли сможет это повторить, но сама возможность взлома, похоже, реальна.

Многие давние эксперты по криптобезопасности рекомендовали аппаратные кошельки как более безопасное место для хранения активов, чем хранение их на биржах — особенно после прошлогоднего краха криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида — но последние разоблачения показывают, что устройства также не являются надежными.

Губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил о планах идти на выборы президента США и пообещал защищать биткоин

Рон ДеСантис, нынешний губернатор Флориды, официально объявил об участии в выборах президента США в 2024 году и, в частности, пообещал защитить биткоин.

«Как президент, мы будем защищать возможность делать такие вещи, как биткоин», — сказал ДеСантис.

Он добавил, что с этим связаны риски, но люди, заинтересованные в криптовалюте, могут принимать решения.

Губернатор Флориды также намекнул на юрисдикционную битву, которую Комиссия по ценным бумагам и биржам ведет против криптовалют.

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Binance начала выдавать кредиты под залог NFT

NFT-маркетплейс криптобиржи Binance интегрировал функцию заимствования криптовалют под залог невзаимозаменяемых токенов.

В настоящее время в качестве обеспечения доступны цифровые активы из коллекций Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club, Azuki и Doodles.

Пока под залог NFT можно получить только Ethereum. В будущем Binance расширит список доступных коллекций и криптовалют.

Текущая процентная ставка по кредитованию составляет 3,36% годовых. Соотношение заемных средств к стоимости токенов колеблется в диапазоне от 40% до 60%. Плата за газ в Ethereum взиматься не будет.

Глава OpenAI Сэм Альтман собрал $115 млн на запуск криптовалюты Worldcoin

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, собрал $115 млн на запуск криптографического стартапа Worldcoin.

Среди участников криптопроекта Альтмана, целью которого является убедить миллиарды людей сканировать свои зрачки, чтобы доказать, что они не роботы: a16z crypto, венчурное подразделение Coinbase, Khosla Ventures и Сэм Бэнкман-Фрид, основатель обанкротившейся криптобиржи FTX.

В настоящее время в бета-версии Worldcoin строится на основе децентрализованного World ID и токена Worldcoin. По данным компании, в проекте уже приняли участие около 2 млн человек.

Капитал поможет ускорить исследования, разработки и развитие проекта Worldcoin и приложения World App, первого крипто-кошелька для экосистемы Worldcoin.

Coinbase опубликовала «дорожную карту» своего блокчейна Base

В блоге Base на Mirror опубликована «дорожная карта» проекта под названием «Path to mainnet». В нем изложены критерии, которые необходимо достичь перед запуском основного клиента.

В общей сложности таких условий пять:

  • хардфорк Regolith в тестнете Base;
  • проверка инфраструктуры командой OP Labs, поскольку блокчейн опирается на стек OP, также использующий Optimism;
  • успешный апгрейд клиента к версии Bedrock, что позволит оптимизировать сеть и снизить комиссии. Обновление запланировано на 6 июня;
  • успешное завершение внешнего и внутреннего аудита без критических проблем;
  • продемонстрирована стабильность работы тестнета с последующей подготовкой к релизу основной сети.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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