Валютный прогноз: в ФРС нет единства относительно будущей монетарной политики

Опубликованные протоколы заседания ФРС США показали, что в руководстве регулятора нет единой позиции в вопросе дальнейшего ужесточения монетарной политики. Существуют серьезные опасения, что высокая учетная ставка и сокращение баланса могут привести к рецессии в экономике. По сути, ФРС делает выбор «меньшего их двух зол» — рецессии или высокой инфляции. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.



График валютной пары EURUSD, D1.

В паре EURUSD было сформировано сопротивление на 1,0833. Поддержка пока еще не проявилась и доллар может укрепиться к уровню 1,0655. При этом для дальнейшего роста EUR котировки должны вернуться за отметку 1,0762.



График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления теперь сместился на 0,9062, а поддержка образовалась на отметке 0,8942. В случае закрепления цены выше 0,8988 доллар сумеет подняться к уровню 0,9175. В противном случае он может ослабнуть до 0,8869.



График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD сопротивление сформировано на отметке 0,6667, а явного уровня поддержки по-прежнему нет. Не исключено, что доллар США усилится до 0,6435. Сигналом к этому может стать закрепление котировок под уровнем 0,6572.



График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY обозначилcя уровень поддержки — 137,54. На данный момент USD стремится достичь рекордных отметок с начала текущего года. Для это ему необходимо закрепиться над уровнем 138,76.



График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD сформировалось сопротивление на 1,2485. При закреплении ниже уровня 1,2392 фунт может ослабнуть до отметки 1,2255.



График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень сопротивления — 0,6291, а устойчивой поддержки пока еще нет. В текущей ситуации доллар США может укрепиться до 0,6012.



График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень поддержки — 1,3358. Сопротивление теперь находится на отметке 1,3647. Канадский доллар ослаб на фоне снижения стоимости нефти. Если сопротивление будет пробито, то USD укрепится до 1,3805.