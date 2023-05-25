НАПК внесло американскую Mondelez International в список международных спонсоров войны

Причина внесения

«Компания в условиях войны не только продолжает работать на российском рынке, но эффективно продвигает свою продукцию в торговых сетях и выводит на рынок новинки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что интересы компании, имеющей годовой доход около $26 млрд и работающей в 160 странах мира, на российском рынке представляет ООО «Мон'дэлис Русь», имеющее три завода:

фабрику «Большевик», которая выпускает печенье «Юбилейное», OREO, «Мишка Барни» и крекеры TUC;

производство в Покрове (шоколад Alpen Gold, «Воздушный», Milka и батончик Picnic);

завод в Великом Новгороде (жевательная резинка Dirol и леденцы Halls).

Доходы Mondelez в России

По итогам военного 2022 года прибыль российского филиала Mondelez International составила 339 млн долларов (+303% за год), выручка — более 1 млрд долларов (+38% за год). Бюджет агрессора компания пополнила более 61 млн долларов налогов.

«Это — сухая финансовая статистика, которая измеряется жизнями украинских детей, которые больше никогда не попробуют „Мишки Барни“», — написали в НАПК.

После российского вторжения в Украину сотрудники Mondelez в Балтийском регионе, охватывающие Литву, Латвию и Эстонию, послали петицию генеральному директору компании Дирку Ван де Путу с просьбой прекратить весь бизнес в России.

Mondelez отреагировала формально — объявила о приостановке новых инвестиций и вложений в рекламу в России. Однако, судя по финансовым показателям, российский рынок для компании остается перспективным.

Напомним

НАПК сообщало, что главной целью включения компаний в этот список является репутационное давление.

«Важно, чтобы таким компаниям было не выгодно репутационно сотрудничать с агрессором, они закрыли свой бизнес в России и осознали позицию всего демократического мира», — объясняли в НАПК.

За это время в список внесено 26 международных компаний.