К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 7 копеек в покупке и в продаже.
Курс валют на вечер 25 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок
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Открытие 25 мая
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Закрытие 25 мая
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Изменения
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36,56/36,93
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36,56/36,93
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0/0
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39,24/39,63
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39,17/39,56
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7/7
Наналичном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,25−37,60 грн. Евро покупают за 40,27 грн., а продают за 40,84 грн.
По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,50−37,60, евро — 40,63−40,85 грн.
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