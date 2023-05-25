Курс валют на вечер 25 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 7 копеек в покупке и в продаже.

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Валюта Открытие 25 мая Закрытие 25 мая Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,24/39,63 39,17/39,56 7/7

Наналичном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,25−37,60 грн. Евро покупают за 40,27 грн., а продают за 40,84 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,50−37,60, евро — 40,63−40,85 грн.

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