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25 мая 2023, 16:07 Читати українською

Что будет с курсом Litecoin перед халвингом в августе

Очередной халвинг криптовалюты Litecoin, после которого вознаграждение майнеров за добытый блок будет снижено с 12,5 LTC до 6,25 LTC, произойдет уже 3 августа. В преддверии этого события курс цифровых активов традиционно начинает расти — например, такое постоянно происходит с биткоином. Что же ждать перед халвингом от стоимости LTC и что рынок будет наблюдать дальше?

Ожидаемое событие

Халвинг — это уменьшение в два раза скорости генерирования новых единиц криптовалюты. С его помощью происходит регулирование темпов создания новых монет. После того как происходит это событие, уменьшается награда майнеров за добытый блок криптовалюты. Халвинг LTC происходит каждые 840 тысяч блоков, за всю историю существования этой криптовалюты он был уже два раза — в 2015 и 2019 годах. В первый раз награда за добычу блока сократилась с 50 LTC до 25 LTC, а во второй раз — до 12,5 LTC.

И каждый раз незадолго до очередного халвинга стоимость Litecoin шла в резкий рост, а потом наблюдалось ее довольно существенное падение. Перед халвингом 2015 года рыночная стоимость LTC подскочила более чем в 5 раз, а в 2019 году — более чем в 4 раза. После этого пошло резкое снижение курса — в 2019 году, достигнув отметки 143 доллара, Litecoin впоследствии скатился до 40 долларов.

Сейчас же Litecoin удерживает за собой отметку 90 долларов, с начала нынешнего года рост цены уже превысил 60%, и пока это еще не предел. В настоящий момент он немного отошел от локального максимума в 104 доллара, достигнутого им в апреле текущего года, но готовится к новому скачку. Рыночная капитализация LTC в настоящий момент достигла отметки 6,4 млрд долларов, по этому показателю криптовалюта занимает 12 место среди всех цифровых активов в мире.

Рост на ожиданиях

Вполне вероятно, что и в нынешнем году в преддверии халвинга Litecoin сможет показать неплохой рост цены, несмотря на то, что общая ситуация на крипторынке в целом сохраняется достаточно напряженная. Не исключено, что в ближайшей перспективе цена LTC может преодолеть отметку 100 долларов, а затем и вовсе пойти к уровню 150 долларов. Правда после того, как халвинг состоится, вероятно снижение курса — вплоть до 100 долларов и ниже. Вероятно, уже в конце августа-сентябре рыночная стоимость LTC вернется к отметкам 80−90 долларов. Таким образом подъем будет весьма ограниченным по времени, однако при этом он может принести прибыль тем инвесторам, которые смогут воспользоваться ситуацией.

Как использовать халвинг?

Чтобы получить прибыль на халвинге, можно, например, заранее инвестировать в этот актив, а затем продать его по более высокой цене в Libertex. Также можно провести обратную операцию — продать его, когда этот актив вырастет, а затем купить после того, как он снизится.

Источник: Минфин
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