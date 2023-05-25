Цены на газ в Европе упали ниже $300 — впервые за два года

Кроме того, запасы газа в регионе сейчас гораздо выше, чем годом ранее. На 23 мая запасы в хранилищах Европы составляли 66,48% от полной загрузки, годом ранее они не превышали 44%. Филипп Франсуа отметил, что если ничего не изменится, то цены, вероятно, снова снизятся в июле.

При этом китайская экономика демонстрирует слабый рост вопреки ожиданиям. Поэтому спрос на СПГ в стране не растет, несмотря на падение цен.

Как пишет Bloomberg, крупнейшие импортеры СПГ в стране отсутствуют на спотовом рынке и даже предлагают продать свои партии сырья. Общей слабости цен на рынке не способны противостоять и более мелкие покупатели, которые начинают пользоваться преимуществами более дешевого газа в регионе.

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