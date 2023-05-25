Стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась на 5,3%, опустившись на минимуме до €26,3 за 1 МВт·ч, или $296,42 за 1 тыс. куб. м с учетом текущего курса на рынке Форекс, свидетельствуют данные биржи ICE. Ниже $300 за 1 тыс. куб. м цена газа в предыдущий раз опускалась два года назад — 20 мая 2021 года.
Цены на газ в Европе упали ниже $300 — впервые за два года
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Падение цены
Цены на европейский газ снижаются, поскольку слабая региональная экономика ставит под угрозу перспективы спроса, пишет Bloomberg.
В частности, вышедшие в четверг, 25 мая, данные показали, что экономика Германии вступила в рецессию: ВВП страны сокращается второй квартал подряд. В первом квартале снижение составило 0,3%, а в четвертом — 0,4% в квартальном сопоставлении. Отчасти к такому результату привели высокие цены на энергоносители в прошлом году.
По словам старшего портфельного менеджера Danske Commodities Филиппа Франсуа, рынок газа в Европе сейчас перенасыщен.
Во-первых, вялую динамику показывает спрос со стороны промышленности Европы. Индекс PMI, отслеживающий производственную активность в еврозоне, сокращался в этом месяце самыми быстрыми темпами с тех пор, как три года назад из-за пандемии были закрыты заводы. В мае индекс составил 48,5 пункта, что указывает на замедление активности в секторе.
Кроме того, запасы газа в регионе сейчас гораздо выше, чем годом ранее. На 23 мая запасы в хранилищах Европы составляли 66,48% от полной загрузки, годом ранее они не превышали 44%. Филипп Франсуа отметил, что если ничего не изменится, то цены, вероятно, снова снизятся в июле.
При этом китайская экономика демонстрирует слабый рост вопреки ожиданиям. Поэтому спрос на СПГ в стране не растет, несмотря на падение цен.
Как пишет Bloomberg, крупнейшие импортеры СПГ в стране отсутствуют на спотовом рынке и даже предлагают продать свои партии сырья. Общей слабости цен на рынке не способны противостоять и более мелкие покупатели, которые начинают пользоваться преимуществами более дешевого газа в регионе.
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