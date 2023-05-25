Экономика Германии вошла в рецессию

Экономика Германии сокращается два квартала подряд, что позволяет говорить о технической рецессии крупнейшей экономики Евросоюза. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на новые данные Федерального статистического ведомства, сообщает Европейская правда.

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Сокращение ВВП

Отмечается, что валовой внутренний продукт (ВВП) сократился с января по март на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом и, таким образом, экономика сокращалась второй квартал подряд.

Если два квартала подряд негативны, то говорят о технической рецессии.

«Часто используемый критерий технической рецессии был выполнен. Масштабное повышение цен на энергоносители сказалось в зимние месяцы», — прокомментировал главный экономист Commerzbank Йорг Кремер.

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Экономический рост замедлился из-за сокращения частного потребления. В первом квартале оно упало на 1,2%. Одной из причин, вероятно, является потеря потребителями покупательной способности вследствие высокой инфляции.

Государственное потребление также сократилось на 4,9%. Кроме того, положительный импульс придали инвестиции, которые выросли на 3,9%. Внешняя торговля тоже поддержала экономику.

При этом значительный подъем пока не прогнозируют. Бундесбанк ожидает, по крайней мере, незначительного роста весной.

«Во втором квартале 2023 года экономическое производство должно снова несколько увеличиться», — говорится в текущем ежемесячном отчете. Устранение узких мест в поставке, большой портфель заказов и более низкие цены на энергоносители должны обеспечить восстановление промышленности.

Федеральное правительство ожидает рост ВВП на 0,4% в текущем году. В 2024 году должен произойти более сильный рост на 1,6%. Для сравнения: в прошлом году рост составил 1,8%.