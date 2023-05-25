В Мадриде начал работу «Паспортный сервис»

В испанской столице Мадриде в тестовом режиме приступают к работе мобильные комплексы украинского «Паспортного сервиса». Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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«Работа 5 мобильных программно-технических комплексов — специально обустроенных микроавтобусов белого цвета с символикой ГП „Документ“ — позволит нашим гражданам удобно и быстро оформлять или восстанавливать необходимые документы», — говорится в сообщении.

Где расположен

Передвижные станции «Паспортного сервиса» расположены по адресу: C. del Alto del Retiro, 28031 Madrid, Испания.

Мобильные центры будут работать с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00.

Обслуживание посетителей в Мадриде на период тестирования систем осуществляется через «живую очередь». Запись в электронную очередь будет внедрена после успешного завершения тестирования систем.

Какие услуги оказывает

В настоящее время граждане Украины могут получить в Мадриде следующие услуги:

оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);

обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты.

Также впоследствии будет внедрена услуга по обмену водительского удостоверения.

Напомним

На сегодняшний день подразделения «Паспортного сервиса» уже доступны в четырех городах Польши (Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав), в Турции (Стамбул), Словакии (Братислава) и Чехии (Прага), Испании (Валенсия) и двух городах Германии (Кельн, Берлин).