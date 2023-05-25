За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 500 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 205260 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
500 российских оккупантов, 36 БПЛА и 3 танка. Потери врага за 24 мая
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 205 260 (+500) человек ликвидировано,
- танков — 3795 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 7432 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 3359 (+20) ед,
- РСЗО — 570 (+0) ед,
- средства ПВО — 327 (+0) ед,
- самолетов — 309 (+0) ед,
- вертолетов — 296 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2907 (+36),
- крылатые ракеты — 1015 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6148 (+2) ед,
- специальная техника — 444 (+4).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1