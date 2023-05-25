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25 мая 2023, 11:34 Читати українською

Средняя зарплата в Украине выросла. Как изменились выплаты за год

Средняя заработная плата за I квартал 2023 г. выросла на 3,1% по сравнению с мартом 2022 года. Сейчас она составляет 13 423 грн. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Средняя заработная плата за I квартал 2023 г.
Фото: delo.ua

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Показатель средней заработной платы

В Пенсионном фонде был утвержден показатель средней заработной платы за первый квартал 2023 года. Так, в марте показатель средней зарплаты, учитываемый для исчисления пенсии, был на уровне 13423 гривен.

Однако в феврале этот показатель составил 12794 грн, а в январе — 12644 грн. В ПФУ отмечают, что расчет показателей средней заработной платы (дохода) в Украине производится по информации Государственной налоговой службы.

«К указанной информации, в частности, относятся данные отчетности страхователей о заработной плате (доходе), на которую начисляется единый взнос, и среднесписочная численность штатных работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности», — говорится в сообщении.

Средняя заработная плата

Напомним

  • Государственная служба статистики обнародовала квартальные данные по средней зарплате в 2022 году. Из них следует, что средняя месячная зарплата по итогам 2022 года составила 14857 грн (в том числе в 4-м квартале 16477 грн).

  • Самые средние зарплаты по итогам 2022 года были традиционно в сфере информационных технологий (30 853 грн) и финансового сектора (27 969 грн), наименьшие — в почтовой и курьерской деятельности (8 598 грн).

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+27
OleksiiBusiness
OleksiiBusiness
25 мая 2023, 12:16
#
Неплохо, как раз хватает на 10 кг черешни 🍒
+
+27
FogBRD
FogBRD
25 мая 2023, 12:25
#
Выросла на 3% , инфляция 21%. так выросла или нет?
+
+36
MaxTirpiz
MaxTirpiz
25 мая 2023, 12:26
#
300 баксів середня ЗП — це рівень ЦАР чи якойсь Гватемали.
Бережи Боже сіру економіку та конверти.
+
+36
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
25 мая 2023, 12:28
#
Рекомендую перейти по ссылке и посмотреть картинки —
Оказывается в Украине подешевел сыр, творог и фрукты!

Я думаю, учитывая территориальное расположение управления Гос Стата (ул. Ш. Руставели, 3, г. Киев) на Бессарабке, может и что-то и подешевело на «Бессарабском рынке» и только для сотрудников этого ведомства, а в магазинах и рынках для всех остальных (нищебродов, как ласково называют чиновники граждан) потребителей кажется только все дорожает.
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