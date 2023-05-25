Средняя заработная плата за I квартал 2023 г. выросла на 3,1% по сравнению с мартом 2022 года. Сейчас она составляет 13 423 грн. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.
Средняя зарплата в Украине выросла. Как изменились выплаты за год
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Показатель средней заработной платы
В Пенсионном фонде был утвержден показатель средней заработной платы за первый квартал 2023 года. Так, в марте показатель средней зарплаты, учитываемый для исчисления пенсии, был на уровне 13423 гривен.
Однако в феврале этот показатель составил 12794 грн, а в январе — 12644 грн. В ПФУ отмечают, что расчет показателей средней заработной платы (дохода) в Украине производится по информации Государственной налоговой службы.
«К указанной информации, в частности, относятся данные отчетности страхователей о заработной плате (доходе), на которую начисляется единый взнос, и среднесписочная численность штатных работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности», — говорится в сообщении.
Средняя заработная плата
Напомним
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Государственная служба статистики обнародовала квартальные данные по средней зарплате в 2022 году. Из них следует, что средняя месячная зарплата по итогам 2022 года составила 14857 грн (в том числе в 4-м квартале 16477 грн).
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Самые средние зарплаты по итогам 2022 года были традиционно в сфере информационных технологий (30 853 грн) и финансового сектора (27 969 грн), наименьшие — в почтовой и курьерской деятельности (8 598 грн).
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Комментарии - 4
Бережи Боже сіру економіку та конверти.
Оказывается в Украине подешевел сыр, творог и фрукты!
Я думаю, учитывая территориальное расположение управления Гос Стата (ул. Ш. Руставели, 3, г. Киев) на Бессарабке, может и что-то и подешевело на «Бессарабском рынке» и только для сотрудников этого ведомства, а в магазинах и рынках для всех остальных (нищебродов, как ласково называют чиновники граждан) потребителей кажется только все дорожает.