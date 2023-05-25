Совокупный объем дивидендов, выплаченных крупнейшими компаниями мира, в январе-марте 2023 года вырос на 12% год к году, достигнув рекордной для первого квартала суммы в $326,7 млрд, говорится в исследовании Janus Henderson Investors.
Дивиденды крупнейших компаний мира за I квартал 2023 года достигли рекорда
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Выплаты дивидендов
Рост в основном обеспечили выплаты специальных дивидендов. Крупные специальные дивиденды выплачивали производители транспортных средств, отмечают аналитики.
При этом базовый рост, не учитывающий специальные дивиденды, влияние обменного курса и другие технические факторы, был значительно медленнее и составил 3%.
- Около половины (48%) дивидендных выплат в первом квартале пришлось на американские компании, преимущественно представляющие строительный и технологический сектор, а также сектор здравоохранения. Между тем горнодобывающие компании сократили выплаты акционерам на фоне снижения цен на сырье;
-
В Европе Швейцария «сдержала» основной показатель, но он все же подскочил благодаря крупным специальным дивидендам в Германии и Дании;
-
На развивающихся рынках специальные дивиденды увеличили общий объем продаж, однако сокращения у горнодобывающих компаний в Бразилии, Мексике и Индии все же сказались на основных темпах роста.
В целом, специальные дивиденды увеличили общий рост на 8,4 п.п. в первом квартале.
Колебания обменного курса оказали значительное негативное влияние в 2022 году, и этот эффект продолжился в первом квартале 2023 года, снизив общий показатель на 1,7%.
Комментарии