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25 мая 2023, 11:08 Читати українською

Дивиденды крупнейших компаний мира за I квартал 2023 года достигли рекорда

Совокупный объем дивидендов, выплаченных крупнейшими компаниями мира, в январе-марте 2023 года вырос на 12% год к году, достигнув рекордной для первого квартала суммы в $326,7 млрд, говорится в исследовании Janus Henderson Investors.

Совокупный объем дивидендов, выплаченных крупнейшими компаниями мира, в январе-марте 2023 года вырос на 12% год к году, достигнув рекордной для первого квартала суммы в $326,7 млрд, говорится в исследовании Janus Henderson Investors.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиВыплаты дивидендовРост в основном обеспечили выплаты специальных дивидендов.
Фото: agroportal.ua

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Выплаты дивидендов

Рост в основном обеспечили выплаты специальных дивидендов. Крупные специальные дивиденды выплачивали производители транспортных средств, отмечают аналитики.

При этом базовый рост, не учитывающий специальные дивиденды, влияние обменного курса и другие технические факторы, был значительно медленнее и составил 3%.

  • Около половины (48%) дивидендных выплат в первом квартале пришлось на американские компании, преимущественно представляющие строительный и технологический сектор, а также сектор здравоохранения. Между тем горнодобывающие компании сократили выплаты акционерам на фоне снижения цен на сырье;

  • В Европе Швейцария «сдержала» основной показатель, но он все же подскочил благодаря крупным специальным дивидендам в Германии и Дании;

  • На развивающихся рынках специальные дивиденды увеличили общий объем продаж, однако сокращения у горнодобывающих компаний в Бразилии, Мексике и Индии все же сказались на основных темпах роста.

В целом, специальные дивиденды увеличили общий рост на 8,4 п.п. в первом квартале.

Колебания обменного курса оказали значительное негативное влияние в 2022 году, и этот эффект продолжился в первом квартале 2023 года, снизив общий показатель на 1,7%.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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