Дивиденды крупнейших компаний мира за I квартал 2023 года достигли рекорда

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Выплаты дивидендов

Рост в основном обеспечили выплаты специальных дивидендов. Крупные специальные дивиденды выплачивали производители транспортных средств, отмечают аналитики.

При этом базовый рост, не учитывающий специальные дивиденды, влияние обменного курса и другие технические факторы, был значительно медленнее и составил 3%.

Около половины (48%) дивидендных выплат в первом квартале пришлось на американские компании, преимущественно представляющие строительный и технологический сектор, а также сектор здравоохранения. Между тем горнодобывающие компании сократили выплаты акционерам на фоне снижения цен на сырье;

В Европе Швейцария «сдержала» основной показатель, но он все же подскочил благодаря крупным специальным дивидендам в Германии и Дании;

На развивающихся рынках специальные дивиденды увеличили общий объем продаж, однако сокращения у горнодобывающих компаний в Бразилии, Мексике и Индии все же сказались на основных темпах роста.

В целом, специальные дивиденды увеличили общий рост на 8,4 п.п. в первом квартале.

Колебания обменного курса оказали значительное негативное влияние в 2022 году, и этот эффект продолжился в первом квартале 2023 года, снизив общий показатель на 1,7%.