Евро незначительно подорожал. Официальный курс валют

25 мая европейская валюта подорожала на 2 копейки. НБУ установил официальный курс на уровне 39,41 гривны за евро . По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

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Валютный рынок

24 мая НБУ установил официальный курс на уровне 39,39 гривны за евро.

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже.

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