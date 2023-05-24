Несмотря на войну, почти треть украинцев довольны своей жизнью — опрос

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Результаты опроса

В то же время, общий опыт жизни в Украине удовлетворительно оценивают 39% общей аудитории, остальные 31% — неудовлетворительно. Лучшие оценки дает молодая аудитория от 16 до 25 лет и жители Киева.

Среди бизнес-аудитории преобладают оптимисты: 44% удовлетворены своей жизнью, 35% считают ее удовлетворительной, и 21% — недовольны. Стоит отметить, что среди аудитории Ассоциации 15% находится за рубежом, а 4% изменили свое место жительства внутри страны.

Удовлетворенность своей работой и уровень дохода — немаловажный фактор влияния на уровень жизни.

В целом, текущим местом работы удовлетворены 34% общей аудитории и 69% бизнес-аудитории, в то время как определенное недовольство самореализацией имеют 33% общей и 12% бизнес-аудитории.

Основными факторами, удерживающими украинцев на текущем месте работы являются дружеская атмосфера в коллективе, комфортные и безопасные условия труда, налаженные отношения с руководителем. Вдобавок представители Ассоциации выделяют также возможность работать удаленно и перспективы карьерного роста.

Влиять на мнение респондентов может также уровень поддержки, оказываемый работодателем. Да, с начала полномасштабной войны 23% общей аудитории получили дополнительную поддержку, а среди бизнес-аудитории — 81%. Чаще всего работодатели предоставляли авансовые выплаты заработной платы, помогали с релокацией и компенсацией расходов, обеспечивали жильем.

Уровень дохода

В то же время существенно хуже оценки уровня дохода украинцев. Даже среди бизнес-аудитории 38% считают свой доход недостаточным для качественной жизни, хотя при этом 52% называет достаточным, а 10% даже больше достаточного. Следует отметить, что при этом 80% представителей Ассоциации зарабатывают более 20 тыс. грн в месяц.

Среди общей аудитории большинство, а именно 85% считают свой уровень дохода недостаточным, только 13% — достаточным и 2% больше достаточного. В то же время 76% общей аудитории получают менее 20 тыс. грн в месяц, в том числе 53% менее 10 тыс. грн.

Традиционно высокие оценки среди бизнес-аудитории имеет фактор социальной жизни, в том числе 52% удовлетворены своим досугом. Среди общей аудитории довольными своей жизнью вне работы 47%. Следует отметить, что одной из составляющих этого фактора является волонтерство, в которое сегодня привлечено подавляющее большинство жителей Украины.

Другой важный фактор — безопасность. Преимущественно респонденты считают уровень безопасности в стране неудовлетворительным, в том числе 53% бизнес-аудитории и 47% среди общей. По отрицательным оценкам ожидаемо лидирует восточный регион.

В то же время, есть и положительные оценки — 25% общей и 16% представителей Ассоциации удовлетворены уровнем безопасности.