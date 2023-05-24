Кабмин расширил программу грантов для фермеров. Подробности

Кабмин принял постановление № 520 , которое расширяет список культур, запланированных к посадке на средства государственных грантов. Теперь фермеры могут брать гранты на выращивание шиповника и миндаля. Об этом идет речь на правительственном портале.

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На какие области распространяется

Грантовая поддержка для выращивания миндаля будет распространяться только на несколько областей: Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую, Закарпатскую, Кировоградскую и Донецкую.

Также постановление определяется перечень нормативно-правовых документов для подтверждения получателем гранта создания новых рабочих мест.

Грантовые средства возвращаются государству из-за уплаты налогов и сборов в процессе деятельности предприятия в течение трех лет.

Принятое постановление Кабмина определяет исключительный перечень налогов и сборов для мониторинга и фиксации возврата гранта. Это единый социальный взнос в общеобязательное государственное страхование, налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, НДС, единый налог и земельный налог.

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