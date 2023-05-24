Турция увеличила экспорт в Россию на 83%, или на $1,7 млрд в январе-апреле, и это самый высокий показатель прироста турецкого экспорта в денежном выражении среди других ее торговых партнеров. Об этом пишет Лига со ссылкой на издание Daily Sabbah.
Турция увеличила экспорт в Россию на 83%
►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Экспорт товаров
В общей сложности Турция продала в РФ товаров на $3,2 млрд за первые четыре месяца 2023 года.
Россия является седьмым крупнейшим экспортным партнером Турции. В первую тройку входят Германия (экспорт в январе-апреле на $6,2 млрд), США ($3,8 млрд) и Италия ($3,7 млрд).
Прирост турецкого экспорта в Украину в денежном исчислении составил $398 млн за отчетный период. По этому показателю Украина занимает четвертое место после уже упомянутой России, Саудовской Аравии (прирост экспорта на $673 млн.) и Франции ($418 млн.).
Прирост экспорта из Турции в Беларусь составил $192 млн (8-е место).
Читайте: Украинский бизнес покоряет рынки Польши, Румынии, Болгарии и Турции
В процентном измерении Турция больше увеличила экспорт в Саудовскую Аравию — на 600% по сравнению с январем-апрелем прошлого года.
Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте .
Промокод: 10% скидка: minfin10.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии