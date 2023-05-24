Турция увеличила экспорт в Россию на 83%, или на $1,7 млрд в январе-апреле, и это самый высокий показатель прироста турецкого экспорта в денежном выражении среди других ее торговых партнеров. Об этом пишет Лига со ссылкой на издание Daily Sabbah.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Экспорт товаров

В общей сложности Турция продала в РФ товаров на $3,2 млрд за первые четыре месяца 2023 года.

Россия является седьмым крупнейшим экспортным партнером Турции. В первую тройку входят Германия (экспорт в январе-апреле на $6,2 млрд), США ($3,8 млрд) и Италия ($3,7 млрд).

Прирост турецкого экспорта в Украину в денежном исчислении составил $398 млн за отчетный период. По этому показателю Украина занимает четвертое место после уже упомянутой России, Саудовской Аравии (прирост экспорта на $673 млн.) и Франции ($418 млн.).

Прирост экспорта из Турции в Беларусь составил $192 млн (8-е место).

Читайте: Украинский бизнес покоряет рынки Польши, Румынии, Болгарии и Турции

В процентном измерении Турция больше увеличила экспорт в Саудовскую Аравию — на 600% по сравнению с январем-апрелем прошлого года.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте .

Промокод: 10% скидка: minfin10.