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24 мая 2023, 19:03 Читати українською

Турция увеличила экспорт в Россию на 83%

Турция увеличила экспорт в Россию на 83%, или на $1,7 млрд в январе-апреле, и это самый высокий показатель прироста турецкого экспорта в денежном выражении среди других ее торговых партнеров. Об этом пишет Лига со ссылкой на издание Daily Sabbah.

Турция увеличила экспорт в Россию на 83%, или на $1,7 млрд в январе-апреле, и это самый высокий показатель прироста турецкого экспорта в денежном выражении среди других ее торговых партнеров.
Фото: biz.censor.net

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Экспорт товаров

В общей сложности Турция продала в РФ товаров на $3,2 млрд за первые четыре месяца 2023 года.

Россия является седьмым крупнейшим экспортным партнером Турции. В первую тройку входят Германия (экспорт в январе-апреле на $6,2 млрд), США ($3,8 млрд) и Италия ($3,7 млрд).

Прирост турецкого экспорта в Украину в денежном исчислении составил $398 млн за отчетный период. По этому показателю Украина занимает четвертое место после уже упомянутой России, Саудовской Аравии (прирост экспорта на $673 млн.) и Франции ($418 млн.).

Прирост экспорта из Турции в Беларусь составил $192 млн (8-е место).

Читайте: Украинский бизнес покоряет рынки Польши, Румынии, Болгарии и Турции

В процентном измерении Турция больше увеличила экспорт в Саудовскую Аравию — на 600% по сравнению с январем-апрелем прошлого года.

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Источник: Минфин
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