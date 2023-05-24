Курс валют на вечер 24 мая: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевело на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 24 мая Закрытие 24 мая Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,40/39,80 39,39/39,78 ½

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,15−37,60 грн. Евро покупают за 40,25 грн., а продают за 40,85 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,49−37,60, евро — 40,70−40,90 грн.

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