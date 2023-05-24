ЕБРР предоставит Украине дополнительные 1,5 миллиарда евро — СМИ

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Что известно

Отмечается, эти средства будут выделены в дополнение к 3 млрд евро, которые были запланированы ЕБРР на 2022 год и остальной 2023 год.

В прошлом году банк выделил 1,7 млрд евро на восстановление газовой и железнодорожной сети Украины. ЕБРР также помогает Украине с выплатой заработной платы государственным служащим и предоставлением кредитов малым и средним предприятиям, чтобы обеспечить восстановление экономики после вторжения России в феврале прошлого года.

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«Украинская экономика оказалась очень стойкой. Все работает. Банки функционируют, не было никаких массовых оттоков средств из банков. В начале был огромный шок — минус 30% (ВВП — ред.)… Эта устойчивость связана с удивительной устойчивостью людей и их способностью находить решения и продолжать заниматься бизнесом, переезжать и так далее. Это очень и очень впечатляет», — сказала президент банка Одиль Рено-Бассо.

По оценкам Всемирного банка, в 2023 году понадобится 11 млрд евро на критические и приоритетные инвестиции в реконструкцию и восстановление Украины.

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