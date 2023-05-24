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24 мая 2023, 16:16 Читати українською

Маск посоветовал инвесторам не покупать криптовалюты, в том числе Dogecoin

Генеральный директор Tesla и Twitter Илон Маск выступил на саммите The Wall Street Journal, чтобы поделиться своими мыслями о криптовалютах, в частности о Dogecoin (DOGE), пишет Сryptomisto.

Генеральный директор Tesla и Twitter Илон Маск выступил на саммите The Wall Street Journal, чтобы поделиться своими мыслями о криптовалютах, в частности о Dogecoin (DOGE), пишет Сryptomisto.►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПредостережение МаскаВ своем заявлении Маск предостерег инвесторов от покупки криптовалют или «вложения всех сбережений» в Dogecoin.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Предостережение Маска

В своем заявлении Маск предостерег инвесторов от покупки криптовалют или «вложения всех сбережений» в Dogecoin. Однако бизнесмен подчеркнул, что DOGE продолжает занимать особое место в его сердце благодаря своему юмору и ассоциации с собаками.

К моменту написания новости DOGE торговался на уровне $0,07127, поднявшись в цене на 2,82% за последние 24 часа, согласно данным Coinmarketcap.

Напомним

Миллиардер не в первый раз делает подобные заявления. В июне 2022 года он заявил, что «никогда не поощрял инвестирование в криптовалюты». Маск уточнил, что принадлежащие Tesla биткоины составляют лишь небольшой процент от общих финансовых активов.

Читайте: Илон Маск хочет ввести криптоплатежи в Twitter. Курс Dogecoin пошел вверх

В начале этого года Маск снова попал в заголовки газет, заявив, что съест Happy Meal в прямом эфире, если McDonald's начнет принимать DOGE в качестве платежа.

Источник: Минфин
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