россия нанесла ущерб окружающей среде Украины на 8 триллионов

Сумма ущерба, нанесенного российской агрессией надрам, атмосферному воздуху, водным и земельным ресурсам Украины, уже достигает 8 триллионов гривен. Об этом сообщил заместитель начальника управления Минзащиты окружающей среды Александр Ставнийчук, передает Укринформ.

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Ущерб окружающей среде

«На сегодняшний день ущерб, нанесенный атмосферному воздуху, воде и земле, составляет уже почти 2 трлн грн. Ущерб по недрам — уже около 6 трлн грн. Однако работа продолжается, мы все понимаем, что основная цель — получить репарации за эти убытки. Но, конечно, мы хотим унифицировать все подходы на международном уровне», — сказал он.

По его словам, для подсчета используются семь методик, разработанных Государственной экологической инспекцией и Государственной службой геологии и недр.

Для усовершенствования этих методик Минприроды собирает информацию и анализирует все наработки международных экспертов, работает над директивами ЕС.

«Я считаю, что эти методики, которые есть сейчас, частично будут изменены после наработок. Но сейчас основная наша задача — это собирать кейсы. Не будет большой проблемой пересчитать потом. Однако важно, чтобы у нас была достаточная доказательная база, которая в дальнейшем будет задействована для того, чтобы получить все эти возмещения в суде», — добавил Ставнийчук.