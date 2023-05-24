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24 мая 2023, 14:05 Читати українською

По программе «єРобота» предприниматели получили гранты на 3 миллиарда

За почти год действия правительственной программы «єРобота» 4600 предпринимателей получили от государства гранты для начала и развития бизнеса на 3 млрд грн. Об этом сообщила заместитель Министра экономики Татьяна Бережная.

За почти год действия правительственной программы «єРобота» 4600 предпринимателей получили от государства гранты для начала и развития бизнеса на 3 млрд грн.

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Программа «єРобота»

По результатам первого года действия программы «єРобота» было выдано 4600 грантов на общую сумму почти 3 млрд грн. Из них по программе «Власна справа», по которой можно получить микрогрант до 250 тыс. грн на старт или расширение бизнеса, уже выдано 4189 микрогрантов на 1 млрд грн.

«Мы ожидаем, что украинцы, получившие эти микрогранты, создадут 11 тысяч рабочих мест», — рассказала Бережная.

Напомним

Проект «єРобота» включает грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности и создание рабочих мест.

В частности это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.

Подача заявки на все направления программы есть Работа осуществляется через Портал Дия.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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