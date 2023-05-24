Американский стартап Anthropic, работающий в области искусственного интеллекта, привлек новый раунд финансирования. Среди главных инвесторов — Google. Об этом пишет AIN.
Конкурент OpenAI компания Anthropic привлекла $450 миллионов. Среди главных инвесторов — Google
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Новый раунд финансирования
Стартап привлек $450 млн. Оценка не сообщается.
Лид-инвестором выступила компания Google. СМИ обращают внимание, что вкладывала деньги именно Google, а не инвестиционные подразделения Alphabet, как GV или CapitalG. Также среди инвесторов — Salesforce Ventures, Zoom Ventures и Spark Capital.
Для Google это не первая инвестиция в Anthropic. Три месяца назад компания выкупила около 10% компании, вложив $300 млн.
За два месяца в эту Spark Capital инвестировали $300 млн с отметкой $4,1 млрд.
Стартап сильно профинансирован, привлечено более $1 млрд инвестиций, что позволяет команде активно вкладываться в развитие продукта.
Интересно, что Anthropic создан выходцами из OpenAI, и теперь, по сути, строят конкурента для этой компании, разрабатывая продукты на базе искусственного интеллекта.
Кроме того, к команде также присоединились еще несколько теперь уже бывших сотрудников OpenAI.
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