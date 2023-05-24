Враг продолжает терроризировать прифронтовые и приграничные территории. Как следствие, на 23 мая энергетики фиксируют повреждение инфраструктуры и обесточивание в шести областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Минэнерго: Из-за обстрелов обесточены потребители в шести областях
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Какие области пострадали
В частности, в Донецкой области из-за боевых действий обесточены 14 населенных пунктов, без света остались 8,9 тыс. потребителей. После последнего массированного обстрела также обесточенной остается шахта, другую удалось заживить.
Также в результате обстрелов в Запорожской области обесточены четыре населенных пункта, а в Сумской области без энергоснабжения остались 2,4 тыс. потребителей.
Кроме этого, из-за предварительных обстрелов также остается без света часть потребителей в Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности. В частности, за сутки удалось вернуть свет почти 22 тысячам потребителей. Большинство из них — в Донецкой и Запорожской областях.
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