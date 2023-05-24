Минэнерго: Из-за обстрелов обесточены потребители в шести областях

Враг продолжает терроризировать прифронтовые и приграничные территории. Как следствие, на 23 мая энергетики фиксируют повреждение инфраструктуры и обесточивание в шести областях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Какие области пострадали

В частности, в Донецкой области из-за боевых действий обесточены 14 населенных пунктов, без света остались 8,9 тыс. потребителей. После последнего массированного обстрела также обесточенной остается шахта, другую удалось заживить.

Также в результате обстрелов в Запорожской области обесточены четыре населенных пункта, а в Сумской области без энергоснабжения остались 2,4 тыс. потребителей.

Кроме этого, из-за предварительных обстрелов также остается без света часть потребителей в Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация безопасности. В частности, за сутки удалось вернуть свет почти 22 тысячам потребителей. Большинство из них — в Донецкой и Запорожской областях.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте .

Промокод: 10% скидка: minfin10.