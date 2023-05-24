Украинцы оплатили картами Приватбанка товары на 160 миллиардов

В январе-марте 2023 года украинцы оплатили картами через POS-терминалы государственного Приватбанка 578 млн покупок на сумму почти 160 млрд грн. Об этом говорится в сообщении банка.

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Доля расходов на продовольствие в общем объеме расходов составляет более 49%, а объемы безналичных оплат в супермаркетах и продуктовых магазинах составили 79 млрд грн.

Где рассчитывались больше всего

покупка в сетях промышленных товаров — 8,5% от общего объема расходов, около 13,5 млрд грн;

в аптеках — 7,5% от общего объема расходов на сумму 12 млрд грн;

расходы в кафе и ресторанах — 6,5% или 10,5 млрд грн;

электроника и бытовая техника — 6% от общего объема затрат на 9,6 млрд. грн.

Также активно украинцы пользовались услугой «Наличные на кассе». С начала года количество операций по обналичиванию через POS-терминалы превысило 4 млн на сумму более 6 млрд грн.

Чаще украинцы снимают наличные деньги на кассах супермаркетов (72%), а также в аптеках (11%).

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