Национальный банк, учитывая особенности функционирования финансового рынка в условиях военного положения, обновил линейку тарифов на депозитарные услуги и услуги по учету и обращению депозитных сертификатов Нацбанка. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Нацбанк обновил линейку тарифов на депозитарные сервисы. Как изменилась стоимость
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Что изменилось
Обновленная тарификация предполагает приведение тарифов в соответствие с себестоимостью услуг. Да, некоторые тарифы на депозитарные услуги снижены по сравнению с действующей тарифной сеткой.
В то же время, отдельные тарифы пересмотрены в сторону увеличения с учетом роста их текущей себестоимости и будущих потребностей Национального банка в развитии соответствующих направлений деятельности.
По оценкам Нацбанка, справедливое ценообразование стоимости услуг будет положительно влиять на принятие инвесторами решений о приобретении облигаций внутреннего государственного займа (далее — ОВГЗ).
В целях пролонгации благоприятных условий для увеличения объемов покупки военных ОВГЗ широким кругом инвесторов, в том числе населением, а также размещение временно свободных средств местных бюджетов путем приобретения таких ценных бумаг сохранена нулевая тарификация услуг (операций) по обслуживанию учета и обращения военных ОВГЗ до даты их погашения.
Также для удобства клиентов оптимизирована структура тарифов — их перечень сокращен.
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