Нацбанк обновил линейку тарифов на депозитарные сервисы. Как изменилась стоимость

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Что изменилось

Обновленная тарификация предполагает приведение тарифов в соответствие с себестоимостью услуг. Да, некоторые тарифы на депозитарные услуги снижены по сравнению с действующей тарифной сеткой.

В то же время, отдельные тарифы пересмотрены в сторону увеличения с учетом роста их текущей себестоимости и будущих потребностей Национального банка в развитии соответствующих направлений деятельности.

По оценкам Нацбанка, справедливое ценообразование стоимости услуг будет положительно влиять на принятие инвесторами решений о приобретении облигаций внутреннего государственного займа (далее — ОВГЗ).

В целях пролонгации благоприятных условий для увеличения объемов покупки военных ОВГЗ широким кругом инвесторов, в том числе населением, а также размещение временно свободных средств местных бюджетов путем приобретения таких ценных бумаг сохранена нулевая тарификация услуг (операций) по обслуживанию учета и обращения военных ОВГЗ до даты их погашения.

Также для удобства клиентов оптимизирована структура тарифов — их перечень сокращен.

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