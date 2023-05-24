За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 400 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 204 760 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
400 российских оккупантов, 7 БПЛА и 1 вертолет. Потери врага за 23 мая
673="147″ data-gtm-vis-has-fired-1698882673="1″ data-gtm-vis-recent-on-screen-1698882673="147″ data-gtm-vis-total-visible-time-1698882673="100″ itemprop="articleBody">
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 204 760 (+400) человек ликвидировано,
- танков — 3792 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 7424 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 3339 (+21) ед,
- РСЗО — 570 (+5) ед,
- средства ПВО — 327 (+0) ед,
- самолетов — 309 (+0) ед,
- вертолетов — 296 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2871 (+7),
- крылатые ракеты — 1015 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6146 (+7) ед,
- специальная техника — 440 (+7).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии