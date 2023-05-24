10 000 пицц за 1 BTC и опровержение Binance о смешивании активов: что нового на рынке криптовалют

Ledger отменил запуск функции восстановления seed-фразы

Компания Ledger отложила запуск вызвавшего скандал сервиса восстановления пароля Ledger Recover из-за обрушившейся на нее критики. В письме пользователям глава компании — производителя аппаратных криптокошельков Паскаль Готье сообщил, что Ledger не будет внедрять новую функцию до публикации ее открытого кода.

10 000 пицц за 1 BTC

Дэниэл Нита заказал пиццу в бухарестском Vintage Pub Bucharest, где цена одной пиццы составляет около $2,7.

Эксцентричный инвестор оплатил заказ с помощью мобильного телефона через сервис Binance Pay. Криптоэнтузиаст рассказал о своем праздновании Дня Биткоин-пиццы в Твиттере.

Binance опровергает заявления Reuters о смешивании средств пользователей с собственными активами

В сообщении Reuters утверждается, что Binance нарушила банковские правила США, которые требуют, чтобы деньги клиентов хранились отдельно. В отчете утверждалось, что биржа в 2020 и 2021 годах смешивала свои корпоративные доходы со средствами клиентов, и это происходило ежедневно.

Майнер-одиночка добыл блок биткоина и заработал 6,25 BTC

23 мая соло-майнер включил блок #790 958 в блокчейн первой криптовалюты при мощности оборудования в 750 TH. Об этом сообщил администратор пула CKPool Кон Коливас.

Пользователь получил вознаграждение в размере 6,25 BTC и комиссионные 0,24 BTC на общую сумму $177 115 по курсу на момент написания.

Это уже 247 блок в рамках CKPool. Согласно заявлению Коливаса, в среднем такая мощность оборудования позволяет добыть блок раз в 9 лет, учитывая текущую сложность.

Компания Strike интегрировала USDT в приложение для платежей через Lightning Network

Компания Strike, оператор платежного приложения на основе Lightning Network, объявила об интеграции стейблкоина Tether (USDT) со своей платформой.

Интеграция USDT устраняет для клиентов Strike риск волатильности цифровых активов, предлагая мост между криптовалютами и традиционными финансовыми системами, полагают в фирме.

FTX Token вырос на 7%

Проходящая процедуру банкротства биржа FTX готовится к возобновлению работы. Это следует из отчета за апрель CEO компании Джона Рэя.

Кризис-менеджер оценил свои услуги за месяц в $290 190. В числе прочих задач он потратил рабочее время на подготовку элементов плана, который в документе обозначен как FTX 2.0.

Глава компании рассмотрел перечень условий по структуризации обновленной платформы, материалы для распространения о перезагрузке биржи и провел ряд консультаций с третьими сторонами.

Разработчики криптовалюты TON создали фонд на $250 млн

Команда проекта TON создала венчурный фонд на $250 млн для финансирования новых проектов, сфокусированных на DeFi.

Инициатива получила название TON Accelerator. В этом году в рамках программы выделят $25 млн на стартапы, которые «могут оказать значительное влияние на развивающуюся экосистему» сети.

Согласно заявлению, каждый проект получит финансирование от $50 000 до $250 000. Чтобы подать заявку на участие, необходимо заполнить соответствующую анкету.