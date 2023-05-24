Инвестиционная стратегия 2023-2024 гг.: Invest Talk Summit исследует возможности и перспективы инвестиций в Украине и за рубежом

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 мая 2023, 13:05 Читати українською

Инвестиционная стратегия 2023-2024 гг.: Invest Talk Summit исследует возможности и перспективы инвестиций в Украине и за рубежом

Invest Talk Summit, ведущее событие в сфере инвестиций и финансов, объединяющее ведущих экспертов и глубокие аналитические исследования.

На этой конференции, которая состоится 27 мая 2023 г. в Киеве в Mercure Congress Centre, соберутся ведущие специалисты в сфере инвестиций, а также известные эксперты и аналитики. В целях обсуждения актуальных вопросов и поиска новых возможностей для инвестиционного успеха.

Одной из тем, которая будет освещена на Invest Talk Summit, «Экономический прогноз: основные макроэкономические показатели в 2023—2024 году». Спикером на этом мероприятии будет Артем Щербина, Директор по инвестициям и глава департамента R&D в Capital Times.

К участию в дискуссионной панели «Как выгодно инвестировать в Украине: интересные проекты 2023» мы пригласили основателя группы компаний AccessFinance Дмитрия Богодухова.

Группа с 2014 года работает на небанковском финансовом рынке Украины и предлагает инвесторам вложение средств как в инструменты с фиксированной доходностью, так и возможность участия в капитале компаний группы.

Кроме того, конференция предлагает широкий спектр вопросов для обсуждения, включая аграрный сектор Украины во время войны, рынок земли, коммерческую и жилую недвижимость и другие высокорисковые и инновационные инвестиции в военное время. Эксперты инвестиционного рынка подробно рассмотрят ближайшие перспективы, риски и возможности, связанные с этими сферами.

Среди спикеров конференции:

  • Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, министр развития экономики (2019−2020), советник руководителя Офиса Президента Украины
  • Игорь Мазепа, генеральный директор инвестиционной компании «Concorde Capital»
  • Иван Компан, директор Академии «Делойт» и преподаватель Эдинбургской бизнес-школы. Международный консультант в сфере корпоративных финансов, специалист со стажем более 25 лет.
  • Андрей Усенко, СЕО и основатель компании «Твоє коло», основатель «Мястория»
  • Валентин Красноперов, основатель просветительской инициативы Останній Капіталіст
  • Тарас Гук, Адвокат, ютубер, розничный инвестор
  • Филипп Олейник, Автор канала «Код финансовой свободы», Профессиональный инвестор, финансовый ментор
  • Мирослав Король, Инвестиционный советник, автор YouTube-канала «Миллионер за 7 лет», адвокат и партнер юридической компании KFN
  • Игорь Порох, Управляющий партнер International Trade Group

и многие другие известные инвесторы…

В ходе конференции будут освещены различные аспекты инвестиционного рынка, представлены практические советы и стратегии, а также поделена ценная информация о текущих тенденциях и прогнозах в отрасли

Invest Talk Summit — ваша возможность углубить знания об инвестиционном рынке, встретить интересных людей и расширить свои возможности в сфере инвестиций. Не упустите этот шанс и присоединяйтесь к нашей конференции, где мы вместе исследуем мир инвестиций и откроем новые горизонты успеха.

Наша цель — создать платформу, где инвесторы, эксперты и специалисты смогут обмениваться опытом, анализировать последние тенденции и находить наилучшие возможности для прибыльных инвестиций.

Полная программа и регистрация по ссылке.

Партнеры конференции:

Биржевой университет — практические курсы для инвесторов в ценные бумаги. Начинающие разбираются с фондовым рынком, составляют стратегию и покупают активы. Опытные инвесторы прокачивают навыки и становятся профессиональными трейдерами.

Твое Коло — компания, которая помогаем украинцам просто и выгодно инвестировать в землю.

International Trade Group более 5-ти лет успешно занимается аналитикой рынка криптовалют, а также создает инновационные инструменты, позволяющие нашим клиентам увеличивать свои дивиденды и обеспечивать стабильность в инвестировании в криптовалюты.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами