Инвестиционная стратегия 2023-2024 гг.: Invest Talk Summit исследует возможности и перспективы инвестиций в Украине и за рубежом

Invest Talk Summit, ведущее событие в сфере инвестиций и финансов, объединяющее ведущих экспертов и глубокие аналитические исследования.

На этой конференции, которая состоится 27 мая 2023 г. в Киеве в Mercure Congress Centre, соберутся ведущие специалисты в сфере инвестиций, а также известные эксперты и аналитики. В целях обсуждения актуальных вопросов и поиска новых возможностей для инвестиционного успеха.

Одной из тем, которая будет освещена на Invest Talk Summit, «Экономический прогноз: основные макроэкономические показатели в 2023—2024 году». Спикером на этом мероприятии будет Артем Щербина, Директор по инвестициям и глава департамента R&D в Capital Times.

К участию в дискуссионной панели «Как выгодно инвестировать в Украине: интересные проекты 2023» мы пригласили основателя группы компаний AccessFinance Дмитрия Богодухова.

Группа с 2014 года работает на небанковском финансовом рынке Украины и предлагает инвесторам вложение средств как в инструменты с фиксированной доходностью, так и возможность участия в капитале компаний группы.

Кроме того, конференция предлагает широкий спектр вопросов для обсуждения, включая аграрный сектор Украины во время войны, рынок земли, коммерческую и жилую недвижимость и другие высокорисковые и инновационные инвестиции в военное время. Эксперты инвестиционного рынка подробно рассмотрят ближайшие перспективы, риски и возможности, связанные с этими сферами.

Среди спикеров конференции:

Тимофей Миловано в, президент Киевской школы экономики, министр развития экономики (2019−2020), советник руководителя Офиса Президента Украины

в, президент Киевской школы экономики, министр развития экономики (2019−2020), советник руководителя Офиса Президента Украины Игорь Мазепа , генеральный директор инвестиционной компании «Concorde Capital»

, генеральный директор инвестиционной компании «Concorde Capital» Иван Компан , директор Академии «Делойт» и преподаватель Эдинбургской бизнес-школы. Международный консультант в сфере корпоративных финансов, специалист со стажем более 25 лет.

, директор Академии «Делойт» и преподаватель Эдинбургской бизнес-школы. Международный консультант в сфере корпоративных финансов, специалист со стажем более 25 лет. Андрей Усенко , СЕО и основатель компании «Твоє коло», основатель «Мястория»

, СЕО и основатель компании «Твоє коло», основатель «Мястория» Валентин Красноперов , основатель просветительской инициативы Останній Капіталіст

, основатель просветительской инициативы Останній Капіталіст Тарас Гук , Адвокат, ютубер, розничный инвестор

, Адвокат, ютубер, розничный инвестор Филипп Олейник , Автор канала «Код финансовой свободы», Профессиональный инвестор, финансовый ментор

, Автор канала «Код финансовой свободы», Профессиональный инвестор, финансовый ментор Мирослав Король , Инвестиционный советник, автор YouTube-канала «Миллионер за 7 лет», адвокат и партнер юридической компании KFN

, Инвестиционный советник, автор YouTube-канала «Миллионер за 7 лет», адвокат и партнер юридической компании KFN Игорь Порох, Управляющий партнер International Trade Group

и многие другие известные инвесторы…

В ходе конференции будут освещены различные аспекты инвестиционного рынка, представлены практические советы и стратегии, а также поделена ценная информация о текущих тенденциях и прогнозах в отрасли

Invest Talk Summit — ваша возможность углубить знания об инвестиционном рынке, встретить интересных людей и расширить свои возможности в сфере инвестиций. Не упустите этот шанс и присоединяйтесь к нашей конференции, где мы вместе исследуем мир инвестиций и откроем новые горизонты успеха.

Наша цель — создать платформу, где инвесторы, эксперты и специалисты смогут обмениваться опытом, анализировать последние тенденции и находить наилучшие возможности для прибыльных инвестиций.

Полная программа и регистрация по ссылке.

Партнеры конференции:

Биржевой университет — практические курсы для инвесторов в ценные бумаги. Начинающие разбираются с фондовым рынком, составляют стратегию и покупают активы. Опытные инвесторы прокачивают навыки и становятся профессиональными трейдерами.

Твое Коло — компания, которая помогаем украинцам просто и выгодно инвестировать в землю.

International Trade Group более 5-ти лет успешно занимается аналитикой рынка криптовалют, а также создает инновационные инструменты, позволяющие нашим клиентам увеличивать свои дивиденды и обеспечивать стабильность в инвестировании в криптовалюты.