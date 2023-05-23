Портал Numbeo опубликовал рейтинг стран с уровнем среднемесячной зарплаты после вычета налогов. В перечне 102 государства. В тройке лидеров Швейцария, Люксембург и Сингапур. На последних местах Нигерия, Пакистан и Египет.
Сколько зарабатывают в разных странах мира: рейтинг 2023 года
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Где и сколько зарабатывают
В Швейцарии среднемесячная зарплата достигает 5 620 евро, в Люксембурге — 4 463, а в Сингапуре — 4 420.
Также в десятке стран, где платят больше всего в мире, США, Исландия и Катар,Дания, ОАЭ, Нидерланды и Австралия.
На 11-месте рейтинга Норвегия — 2 980 евро. Далее следуют Канада, Германия и Новая Зеландия, где зарплаты за месяц работы варьируются от 2 790 до 2 760. Также во второй десятке Ирландия, Великобритания, Финляндия, Австрия, Швеция и некоторые другие государства.
Третий десяток начинают Бельгия, Израиль и Франция — от 2 406 до 2 289 евро. В Японии за месяц зарабатывают €2 204, в Южной Корее — 2 155, в Испании — 1775, а в Италии — 1 556.
В Чехии средний уровень зарплат составляет 1 470 евро, в Эстонии — 1 353, на Кипре — 1 335, в Словении — 1 227. Польша оказалась ниже Южной Африки (1 058) — €1 052. Португалия на сороковом месте рейтинга — 1 001.
Другие страны:
- Словакия — 972;
- Китай — 963;
- Латвия — 950;
- Греция — 820;
- Болгария — 748.
- Румыния — 703;
- Мексика — 664.
- Беларусь — 490;
- Казахстан — 463;
- Молдова — 424;
- Украина — 376 (83 место);
- Азербайджан — 343;
- Узбекистан — 290.
В последнем десятке Филиппины, Тунис и Ливия. В Венесуэле ежемесячный заработок составляет в 2023 году 166 евро, в Нигерии — 147. Самое последнее место занимает Египет — €134.
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