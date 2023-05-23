Сколько зарабатывают в разных странах мира: рейтинг 2023 года

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 мая 2023, 18:43 Читати українською

Сколько зарабатывают в разных странах мира: рейтинг 2023 года

Портал Numbeo опубликовал рейтинг стран с уровнем среднемесячной зарплаты после вычета налогов. В перечне 102 государства. В тройке лидеров Швейцария, Люксембург и Сингапур. На последних местах Нигерия, Пакистан и Египет.

Портал Numbeo опубликовал рейтинг стран с уровнем среднемесячной зарплаты после вычета налогов.
Фото: work.ua

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Где и сколько зарабатывают

В Швейцарии среднемесячная зарплата достигает 5 620 евро, в Люксембурге — 4 463, а в Сингапуре — 4 420.

Также в десятке стран, где платят больше всего в мире, США, Исландия и Катар,Дания, ОАЭ, Нидерланды и Австралия.

На 11-месте рейтинга Норвегия — 2 980 евро. Далее следуют Канада, Германия и Новая Зеландия, где зарплаты за месяц работы варьируются от 2 790 до 2 760. Также во второй десятке Ирландия, Великобритания, Финляндия, Австрия, Швеция и некоторые другие государства.

Третий десяток начинают Бельгия, Израиль и Франция — от 2 406 до 2 289 евро. В Японии за месяц зарабатывают €2 204, в Южной Корее — 2 155, в Испании — 1775, а в Италии — 1 556.

В Чехии средний уровень зарплат составляет 1 470 евро, в Эстонии — 1 353, на Кипре — 1 335, в Словении — 1 227. Польша оказалась ниже Южной Африки (1 058) — €1 052. Португалия на сороковом месте рейтинга — 1 001.

Другие страны:

  • Словакия — 972;
  • Китай — 963;
  • Латвия — 950;
  • Греция — 820;
  • Болгария — 748.
  • Румыния — 703;
  • Мексика — 664.
  • Беларусь — 490;
  • Казахстан — 463;
  • Молдова — 424;
  • Украина — 376 (83 место);
  • Азербайджан — 343;
  • Узбекистан — 290.

В последнем десятке Филиппины, Тунис и Ливия. В Венесуэле ежемесячный заработок составляет в 2023 году 166 евро, в Нигерии — 147. Самое последнее место занимает Египет — €134.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте .

Промокод: 10% скидка: minfin10.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+14
Qwerty1999
Qwerty1999
23 мая 2023, 19:02
#
Украина на 83 месте из 102…

Могло быть и хуже…
+
+44
Mr Bungle
Mr Bungle
23 мая 2023, 19:06
#
В некоторіх странах завішен курс обмена (он не реален).Ну и вопрос теневой.
+
0
Bely
Bely
23 мая 2023, 20:34
#
Не было бы войны, то где-то болтались бы в районе казахов и белорусов
+
+15
TAN72
TAN72
23 мая 2023, 20:46
#
Зато тарифы на пару десятков мест выше.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами