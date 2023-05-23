Сколько зарабатывают в разных странах мира: рейтинг 2023 года

Портал Numbeo опубликовал рейтинг стран с уровнем среднемесячной зарплаты после вычета налогов. В перечне 102 государства. В тройке лидеров Швейцария, Люксембург и Сингапур. На последних местах Нигерия, Пакистан и Египет.

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Где и сколько зарабатывают

В Швейцарии среднемесячная зарплата достигает 5 620 евро, в Люксембурге — 4 463, а в Сингапуре — 4 420.

Также в десятке стран, где платят больше всего в мире, США, Исландия и Катар,Дания, ОАЭ, Нидерланды и Австралия.

На 11-месте рейтинга Норвегия — 2 980 евро. Далее следуют Канада, Германия и Новая Зеландия, где зарплаты за месяц работы варьируются от 2 790 до 2 760. Также во второй десятке Ирландия, Великобритания, Финляндия, Австрия, Швеция и некоторые другие государства.

Третий десяток начинают Бельгия, Израиль и Франция — от 2 406 до 2 289 евро. В Японии за месяц зарабатывают €2 204, в Южной Корее — 2 155, в Испании — 1775, а в Италии — 1 556.

В Чехии средний уровень зарплат составляет 1 470 евро, в Эстонии — 1 353, на Кипре — 1 335, в Словении — 1 227. Польша оказалась ниже Южной Африки (1 058) — €1 052. Португалия на сороковом месте рейтинга — 1 001.

Другие страны:

Словакия — 972;

Китай — 963;

Латвия — 950;

Греция — 820;

Болгария — 748.

Румыния — 703;

Мексика — 664.

Беларусь — 490;

Казахстан — 463;

Молдова — 424;

Украина — 376 (83 место);

Азербайджан — 343;

Узбекистан — 290.

В последнем десятке Филиппины, Тунис и Ливия. В Венесуэле ежемесячный заработок составляет в 2023 году 166 евро, в Нигерии — 147. Самое последнее место занимает Египет — €134.

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