Рецессия отменяется: МВФ улучшил прогноз по Великобритании

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 мая 2023, 16:18 Читати українською

Рецессия отменяется: МВФ улучшил прогноз по Великобритании

Международный валютный фонд больше не ожидает, что экономика Великобритании в 2023 году впадет в рецессию, сообщил Reuters со ссылкой на презентацию МВФ.

Международный валютный фонд больше не ожидает, что экономика Великобритании в 2023 году впадет в рецессию, сообщил Reuters со ссылкой на презентацию МВФ.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахПрогноз МВФСогласно новому прогнозу МВФ, ВВП Великобритании в этом году вырастет на 0,4%, в 2024 году — на 1% и продолжит рост в среднем на 2% в 2025 и 2026 годах.
Фото: depositphotos

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Прогноз МВФ

Согласно новому прогнозу МВФ, ВВП Великобритании в этом году вырастет на 0,4%, в 2024 году — на 1% и продолжит рост в среднем на 2% в 2025 и 2026 годах.

В апреле фонд прогнозировал снижение ВВП страны в этом году на 0,3%.

В МВФ объяснили улучшение прогноза неожиданной устойчивостью спроса в Великобритании, чему способствовал более быстрый, чем обычно, рост заработной платы, благоприятная налогово-бюджетная политика и ослабление глобального давления на цены на энергоносители и глобальную цепочку поставок.

Читайте: Экономисты предсказали Великобритании худшую рецессию среди всех стран G7 — Financial Times

МВФ улучшил прогноз о рецессии в Великобритании в 2023 году. По прогнозу фонда, инфляция в Великобритании к концу года снизится до 5%, притом что еще в марте она превышала 10%, к середине 2025 года вернется к целевому уровню 2%. Но чтобы этого добиться, стране, «вероятно, потребуется некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, ставки, возможно, придется и дальше сохранять на высоком уровне».

МВФ предостерег Лондон от «преждевременного празднования», отметив, что высокие цены на энергоносители могут смениться постоянным давлением высоких цен и растущих зарплат, что может привести к повышенным темпам роста инфляции.

Читайте: Спад в экономике Великобритании побил рекорд 1709 года

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте .

Промокод на скидку 10%: minfin10.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами