Международный валютный фонд больше не ожидает, что экономика Великобритании в 2023 году впадет в рецессию, сообщил Reuters со ссылкой на презентацию МВФ.
Рецессия отменяется: МВФ улучшил прогноз по Великобритании
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Прогноз МВФ
Согласно новому прогнозу МВФ, ВВП Великобритании в этом году вырастет на 0,4%, в 2024 году — на 1% и продолжит рост в среднем на 2% в 2025 и 2026 годах.
В апреле фонд прогнозировал снижение ВВП страны в этом году на 0,3%.
В МВФ объяснили улучшение прогноза неожиданной устойчивостью спроса в Великобритании, чему способствовал более быстрый, чем обычно, рост заработной платы, благоприятная налогово-бюджетная политика и ослабление глобального давления на цены на энергоносители и глобальную цепочку поставок.
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МВФ улучшил прогноз о рецессии в Великобритании в 2023 году. По прогнозу фонда, инфляция в Великобритании к концу года снизится до 5%, притом что еще в марте она превышала 10%, к середине 2025 года вернется к целевому уровню 2%. Но чтобы этого добиться, стране, «вероятно, потребуется некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, ставки, возможно, придется и дальше сохранять на высоком уровне».
МВФ предостерег Лондон от «преждевременного празднования», отметив, что высокие цены на энергоносители могут смениться постоянным давлением высоких цен и растущих зарплат, что может привести к повышенным темпам роста инфляции.
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