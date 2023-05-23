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23 мая 2023, 15:40 Читати українською

Банки с начала года уже получили 44 миллиарда гривен чистой прибыли

Платежеспособные банки в январе-апреле 2023 года получили 44 миллиарда гривен чистой прибыли по сравнению с 7,43 млрд грн убытка за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Платежеспособные банки в январе-апреле 2023 года получили 44 миллиарда гривен чистой прибыли по сравнению с 7,43 млрд грн убытка за аналогичный период 2022 года.
Фото: zn.ua

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Как сработали банки

По данным НБУ, в апреле чистая прибыль банков составила 9,94 млрд грн по сравнению с 12,58 млрд грн в марте.

При этом банки за четыре месяца увеличили чистый процентный доход в годовом исчислении на 41,5% — до 61,41 млрд грн, чистый комиссионный доход — на 28,9%, до 16,96 млрд грн.

В то же время в апреле по сравнению с мартом чистый процентный доход сократился на 3,6% — до 15,2 млрд грн, чистый комиссионный — на 19,3%, до 3,96 млрд грн.

Повышению прибыльности банков также способствует положительный результат сделок по купле-продаже валюты, который за этот период достиг 11,19 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года он был отрицательным — 0,37 млрд грн. Хотя в апреле эта статья доходов уменьшилась до 1,05 млрд. грн. с 5,49 млрд. грн. в марте.

Кроме того, в апреле банки расформировали 0,45 млрд. грн. резервов впервые с начала полномасштабной войны. В общей сложности за четыре месяца этого года отчисления в резервы составили лишь 3,36 млрд грн по сравнению с 32,73 млрд грн за четыре месяца прошлого года.

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Нацбанк констатирует, что рентабельность капитала сектора на 1 мая 2023 года составила 55,7% по сравнению с -9,5% годом ранее.

Начисленный за январь-апрель 2023 налог на прибыль — 8,52 млрд грн — превысил соответствующий годовой показатель исторически наиболее прибыльного 2021 года.

В структуре активов и пассивов по итогам апреля вложения банков в ценные бумаги и долгосрочные активы после введения трехмесячных депозитных сертификатов под 25% годовых увеличились на 7,9%, или на 78,5 млрд грн — до 1 трлн 71,6 млрд грн и впервые, как минимум с 2016 года, превысили предоставленные клиентам кредиты.

Кредиты клиентам уменьшились в апреле на 1%, или на 9,6 млрд грн — до 992,19 млрд грн, в том числе субъектам хозяйствования — на 1,1%, или на 8,52 млрд грн, до 764,19 млрд грн, физлицам — на 0,2%, или на 0,42 млрд грн, до 205,92 млрд грн.

Одновременно средства субъектов хозяйствования в банках в апреле увеличились сразу на 4,1%, или на 40,61 млрд грн — до 1 трлн 19,52 млрд грн, тогда как физлиц — на 0,3%, или на 2, 95 млрд грн — до 947,52 млрд грн.

Всего с начала 2023 года корпоративные клиенты увеличили свои вклады в банках на 14,6% или на 130 млрд грн, а физлица — на 1,5% или на 14,28 млрд грн.

Напомним

Платежеспособные банки по итогам работы в первом квартале 2023 года получили 34 млрд грн чистой прибыли по сравнению со 152 млн грн убытка за аналогичный период прошлого года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
TAN72
TAN72
23 мая 2023, 16:23
#
ОВГЗ😂
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0
noname2008
noname2008
23 мая 2023, 18:10
#
Ничего нового, кому война, а кому мать родная. А люди последни сами знаете что без соли доедают, карточки блокируют, комуналку плати или в суд, цены просто сумашедшие, а у них прибыл 44 миллиарда…
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