Европейская комиссия перечислила Украине очередной транш. Деньги зачислены в бюджет (обновлено)

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«Сегодня мы предоставляем еще один транш в размере 1,5 млрд евро для Украины. Это четвертый платеж в рамках макрофинансовой помощи (МФД+) в 18 миллиардов евро на этот год. Эта помощь позволит Украине обеспечить макроэкономическую стабильность и восстанавливать критическую инфраструктуру, разрушенную Россией во время войны против Украины», — отметила представитель Еврокомиссии.

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Как сообщили в Министерстве финансов, Украина получила четвертый транш в размере 1,5 млрд. евро в рамках масштабной макрофинансовой помощи (МФД) на 2023 год.

Напомним

В конце прошлого года все ключевые институты Европейского Союза согласовали выделение Украине МФД+ в 18 миллиардов евро из расчета 1,5 миллиарда евро ежемесячно для поддержки ключевых социальных функций Украинского государства в условиях войны.

В то же время, президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил о разработке пакета многолетней долгосрочной макрофинансовой помощи для Украины, которая будет предназначена для поддержки ее макрофинансовой стабильности, финансового обеспечения процессов восстановления и подготовки к членству в Европейском Союзе.

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