Смешанная динамика на рынках, ралли S&P 500 и подорожание нефти: что нужно знать утром

Американские индексы торговались разнонаправленно

Высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,5%, индекс Dow Jones снизился на 0,4%, а S&P 500 практически не изменился.

Инвесторы внимательно следят за продолжающимися переговорами президента США Джо Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти по поводу повышения потолка госдолга.

Стороны все еще не пришли к соглашению. Между тем, до возможного объявления дефолта Америкой остается менее 10 дней, замечает CNBC News.

Рынки Азии демонстрируют смешанную динамику

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index практически не изменился, южнокорейский Kospi вырос на 0,5%, сингапурский STI прибавил 0,3%, японский Nikkei упал на 0,5%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,9% и 0,7% соответственно.

Morgan Stanley: текущее ралли S&P 500 — это «бычья ловушка»

По мнению главного стратега по рынку акций США в Morgan Stanley Майка Уилсона, инвесторы должны сохранять бдительность и опасаться попадания в так называемую «бычью ловушку» после рыночного ралли на прошлой неделе, когда S&P 500 достиг 4200 пунктов.

Уилсон отмечает, что на рынке сохраняются многочисленные риски, в том числе переоценка стоимости акций и рецессия корпоративных прибылей.

Эксперт также предупредил, что инвесторам не следует надеяться на внушительный рост на американском рынке акций после решения по повышению потолка госдолга США.

Ветеран Morgan Stanley уже давно придерживается пессимистического взгляда на то, как будут торговаться акции США в 2023 году.

Базовый прогноз Майка Уилсона предполагает, что S&P 500 закончит этот год на уровне 3900 пунктов, что примерно на 7% ниже текущих значений.

Нефть дорожает на фоне сокращения предложения и роста спроса на бензин

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на Brent выросли на 0,4% до $76,27 за баррель, а контракты на WTI прибавили на 0,4% до $72,36.

В понедельник показатели также продемонстрировали рост, увеличившись на 0,5% и 0,6% соответственно.

Цены на нефть растут второй день подряд, поскольку инвесторы ожидают сезонного роста спроса на бензин, а также сокращения добычи со стороны ОПЕК+, замечает Reuters.

Между тем, аналитики из Goldman Sachs ожидают устойчивого дефицита предложения нефти, начиная с июня, поскольку сокращение добычи ОПЕК+ полностью будет реализовано, при этом спрос на энергоресурсы продолжает расти.