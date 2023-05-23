Смешанная динамика на рынках, ралли S&P 500 и подорожание нефти: что нужно знать утром

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 мая 2023, 10:01 Читати українською

Смешанная динамика на рынках, ралли S&P 500 и подорожание нефти: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Американские индексы торговались разнонаправленно

Высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,5%, индекс Dow Jones снизился на 0,4%, а S&P 500 практически не изменился.

Инвесторы внимательно следят за продолжающимися переговорами президента США Джо Байдена и спикера палаты представителей Кевина Маккарти по поводу повышения потолка госдолга.

Стороны все еще не пришли к соглашению. Между тем, до возможного объявления дефолта Америкой остается менее 10 дней, замечает CNBC News.

Рынки Азии демонстрируют смешанную динамику

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index практически не изменился, южнокорейский Kospi вырос на 0,5%, сингапурский STI прибавил 0,3%, японский Nikkei упал на 0,5%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,9% и 0,7% соответственно.

Morgan Stanley: текущее ралли S&P 500 — это «бычья ловушка»

По мнению главного стратега по рынку акций США в Morgan Stanley Майка Уилсона, инвесторы должны сохранять бдительность и опасаться попадания в так называемую «бычью ловушку» после рыночного ралли на прошлой неделе, когда S&P 500 достиг 4200 пунктов.

Уилсон отмечает, что на рынке сохраняются многочисленные риски, в том числе переоценка стоимости акций и рецессия корпоративных прибылей.

Эксперт также предупредил, что инвесторам не следует надеяться на внушительный рост на американском рынке акций после решения по повышению потолка госдолга США.

Ветеран Morgan Stanley уже давно придерживается пессимистического взгляда на то, как будут торговаться акции США в 2023 году.

Базовый прогноз Майка Уилсона предполагает, что S&P 500 закончит этот год на уровне 3900 пунктов, что примерно на 7% ниже текущих значений.

Нефть дорожает на фоне сокращения предложения и роста спроса на бензин

В ходе сегодняшних торгов фьючерсы на Brent выросли на 0,4% до $76,27 за баррель, а контракты на WTI прибавили на 0,4% до $72,36.

В понедельник показатели также продемонстрировали рост, увеличившись на 0,5% и 0,6% соответственно.

Цены на нефть растут второй день подряд, поскольку инвесторы ожидают сезонного роста спроса на бензин, а также сокращения добычи со стороны ОПЕК+, замечает Reuters.

Между тем, аналитики из Goldman Sachs ожидают устойчивого дефицита предложения нефти, начиная с июня, поскольку сокращение добычи ОПЕК+ полностью будет реализовано, при этом спрос на энергоресурсы продолжает расти.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами