За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 480 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 204 360 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
480 российских оккупантов, 4 ракеты, 34 БПЛА и 1 вертолет. Потери врага за 22 мая
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Потери врага
- личного состава — около 204360 (+480) человек ликвидировано,
- танков — 3789 (+4) ед.,
- боевых бронированных машин — 7419 (+12) ед.,
- артиллерийских систем — 3318 (+40) ед.,
- РСЗО — 565 (+0) ед.,
- средства ПВО — 327 (+0) ед.,
- самолетов — 309 (+0) ед.,
- вертолетов — 295 (+1) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2864 (+34),
- крылатые ракеты — 1015 (+4),
- корабли /катера — 18 (+0) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6139 (+10) ед.,
- специальная техника — 433 (+6).
Источник: Минфин
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