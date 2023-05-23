Бизнес продолжает выплачивать зарплаты, несмотря на рост финансовых потерь — опрос

С 33% в октябре 2022 года до текущих 24% в мае уменьшилось количество МСБ, оценивающих потери своего бизнеса в минимальную сумму до $10 тысяч. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса Европейской бизнес-ассоциации.

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Потери бизнеса

О потерях в диапазоне $10−50 тысяч сообщают уже 26% опрашиваемых, еще 20% — в диапазоне $50−100 тысяч, а 18% — более $100 тысяч. При этом 24% опрашиваемых понесли убытки непосредственно в результате боевых действий, а 7% имеют активы на оккупированных территориях.

Для 57% опрошенных нами предпринимателей наиболее актуальными проблемами сейчас является снижение покупательной способности населения, для 31% — нехватка финансирования и доступа к кредитованию, и 29% — налоговое давление. По 28% жалуются на нехватку специалистов и проблемы с бронированием сотрудников и выездом за границу.

Несмотря на сложности, 41% предпринимателей работают в полном объеме, 49% ведут деятельность с определенными ограничениями, а 10% пока не работают — что сопоставимо с ситуацией полугодовой давности.

Топ-3 ограничения, которые вынужденные внедрять компании, остаются неизменными: 34% сократили географию деятельности, 18% перешли на дистанционный режим работы, а 15% респондентов прибегли к закрытию части своих представительств.

Растет процент предприятий, не имеющих достаточных финансовых резервов, что расшатывает финансовую устойчивость малого бизнеса.

Так, количество МПБ без каких-либо резервов увеличилось с 25% в октябре до 32% в мае. В то же время с 14% до 12% уменьшилось количество компаний, имеющих финансовые резервы в год и более. В один месяц оценивают собственную финансовую устойчивость 4% предпринимателей, в несколько месяцев — 31%, и в шесть месяцев — 18%.

Несмотря на это, 62% предпринимателей продолжают выплату заработной платы сотрудникам в полном объеме. Количество компаний, сокращающих размер заработной платы, несколько уменьшилось с 18% до 16%. В то же время увеличилось количество предприятий, отправивших сотрудников в неоплачиваемый отпуск — с 9% до 12%. Не выплачивают заработную плату сейчас 7% МСБ, увольняют работников — 16%.

Кроме того, компании продолжают активно поддерживать вооруженные силы и оказывать гуманитарную помощь. Финансовой помощью занимается 47% опрошенных, оказывают безвозмездные услуги — 23%, помогают продукцией — 21% и средствами защиты/обороны — 9%.

Украинские предприниматели продолжают работать дома (только 4% релоцировались за границу) и при этом ищут пути расширения географии своего бизнеса. В настоящее время 19% опрошенных нами МСБ уже экспортируют продукцию за границу, а 14% находятся в процессе поиска контактов, переговоров или получения необходимых разрешительных документов. Треть опрошенных сообщили, что пока испытывают трудности с выходом на международный рынок.

Методика опроса

Опрос проводился с 24 апреля по 11 мая среди физических лиц-предпринимателей, участвующих в проекте поддержки малого и среднего бизнеса от Европейской бизнес ассоциации Unlimit Ukraine. В опросе приняло участие 90 предпринимателей.