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23 мая 2023, 8:36 Читати українською

Запрет для ФРС на выпуск цифрового доллара и проблемы Digital Currency Group: что нового на рынке криптовалют

Главное на ринке криптовалют.

Главное на ринке криптовалют.

Лаунчпад-платформа EXBI

22 мая, биржа EXBI объявила о кардинальном изменении вектора развития. Компания запускает лаунчпад платформу для поддержки Web3-продуктов, ориентированных на максимально широкую аудиторию.

Такая площадка обеспечит пользователям доступ к перспективным проектам на начальном этапе. В приоритете стартапы с простыми и доступными условиями паблик сейла и низкой капитализацией.

В основе платформы лежит та же централизованная модель, которую использует Coinlist.

В Конгрессе США рассмотрят закон о запрете для ФРС на выпуск цифрового доллара

После подписания закона о запрете цифрового доллара губернатором штата Флорида, другие американские штаты Луизиана, Алабама и Северная Дакота решили «пойти по его стопам». На прошлой неделе губернатор Флориды Рон ДеСантис подписал закон, запрещающий использовать в штате цифровую валюту Федеральной резервной системы США (ФРС). Несмотря на то, что ФРС не сообщает подробностей о запуске цифрового доллара, многие политики опасаются, что он нарушит финансовую свободу граждан.

Закрытие Hotbit

Криптобиржа Hotbit объявила о закрытии, операции на платформе были остановлены в 7:00 22 мая. В своем сообщении команда биржи просит всех пользователей вывести свои оставшиеся активы до 07:00 21 июня.

Digital Currency Group не вернула долг в $630 млн бирже Gemini

Холдинг Digital Currency Group (DCG, материнская компания Genesis) просрочила платеж в размере $630 млн в рамках компенсации пользователям Gemini Earn. Об этом сообщил соучредитель торговой платформы Кэмерон Уинклвосс.

В настоящий момент стороны рассматривают возможность пролонгации долга, чтобы избежать дефолта компании. Решение зависит от того, продолжит ли холдинг «вести добросовестные переговоры по согласованной сделке».

DCG должна была перевести средства в период с 9 по 11 мая.

В приложение криптопроекта STEPN добавили оплату с помощью Apple Pay

Разработчики M2E-проекта STEPN добавили возможность прямой оплаты через Apple Pay для пользователей устройств на iOS.

Чтобы приобрести NFT-кроссовки необходимо купить специальные кредиты — «искры» — в приложении, которые затем обмениваются на невзаимозаменяемые токены. 10 «искр» эквивалентны одному доллару.

Блокчейн Dash остановился

22 мая в сети анонимной криптовалюты Dash произошел технический сбой. Остановка произошла на блоке 1 874 879 во время активации обновления Dash Core v19. Об этом в Twitter сообщил технический директор Dash Core Group Сэмюэль Вестрих. В настоящее время сеть не производит блоки, а разработчики пытаются решить проблему.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Kharakternyk
Kharakternyk
23 мая 2023, 10:47
#
ДеСантіс — красунчик. Але американці, на жаль, знову виберуть Трампліна.
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