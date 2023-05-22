На выплату заработной платы в рамках проекта «Армия восстановления» уже направили 137 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы занятости в Telegram .
«Армия восстановления»: на зарплаты участникам проекта направили более 137 миллионов
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Сколько выплатили
По состоянию на 22 мая Госслужба занятости направила на выполнение общественно полезных работ 21627 человек.
Всего к проекту присоединились 18 областей Украины.
В первую пятерку областей с наибольшим количеством привлеченных безработных вошли:
- Полтавская (4385);
- Харьковская (3337);
- Киевская (2521);
- Донецкая (2434);
- Черниговская (2428).
Источник: Минфин
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