Американская компания Uber намерена перезапустить проект Shuttle в Украине, от которого отказалась в 2021 году из-за COVID-19. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил руководитель международных связей Uber Мэтью Девлин.
Uber планирует перезапустить проект Shuttle в Украине
Что известно
«Единственной причиной, по которой мы приостановили „Шаттл“, на самом деле была проблема с COVID-19. И думаю, что мы бы точно хотели перезапустить здесь этот продукт», — сказал он.
По его словам, Shuttle нужны на постоянных маршрутах, которые используют многие люди, и обычно эти маршруты соединяют их работу и дом.
«COVID-19 и сопровождавшие его карантинные ограничения изменили условия, множество людей перестали посещать офисы и это стало настоящим вызовом для проекта. И такая ситуация была не только в Украине — с такими вызовами мы столкнулись и на других рынках», — рассказал. он.
Девлин также сообщил, что в первые дни войны Uber Shuttle перевозил украинцев через польскую границу. Бесплатно в районе пограничного перехода «Шегини-Медика» было перевезено 150 тыс. человек.
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